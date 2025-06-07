Devrim Özkan’dan Lucas Torreira’ya beklenmedik darbe! Adını duyar duymaz bakın ne yaptı

Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ile Devrim Özkan, bir süredir devam eden inişli çıkışlı aşklarını birkaç ay önce bitirmişti. Torreira, kısa bir süre önce Fransız tasarımcı Essin Barış ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak sürpriz bir şekilde, Torreira eski sevgilisi Devrim Özkan'ı sosyal medyada tekrar takip etmeye başlamıştı. Güzel oyuncu bu hamleye karşılık vermemişti.

KARŞILIK ALAMAYINCA TAKİBİ BIRAKTI

Özkan'dan beklediği yanıtı alamayan Torreira, bir süre sonra Özkan'ı yeniden takipten çıkardı. Özel hayatıyla son dönemde adından söz ettiren Devrim Özkan, Torreira ile ilgili sorulan sorulara verdiği cevaplar olay oldu. Bir davette basın mensubunun “Torreira'yı tekrar takip edecek misiniz?” sorunlarına, “Teşekkür ederim” diyerek geçiştiren Özkan, “Buraya bu konuları konuşmak için gelmedim” diyerek tartışmayı noktaladı.

SAĞLIĞIYLA İLGİLİ KONUŞTU

Bir süredir ekranlardan uzak olan Devrim Özkan, yakın zamanda böbreklerindeki ciddi bir sağlık sorunu nedeniyle ameliyat edildiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Özkan, “Hayatımın en zorlu sağlık sınavlarından geçiyorum ve en kısa sürede sağlığıma kavuşmayı diliyorum” ifadelerini kullandı.