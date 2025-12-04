“Rüya”, “Vatanım Sensin”, “Gelsin Hayat Bildiği Gibi”, “Çift Kişilik Oda” gibi pek çok yapımda rol alan Devrim Özkan, hem kariyeri hem aşk hayatıyla konuşulmaya devam ediyor.

2 Ağustos’ta barışan ancak kısa süre sonra yeniden ayrılan çiftin Galatasaray’ın ‘Atom Karınca’ lakaplı yıldız futbolcusu Lucas Torreira’nın Özkan’a hâlâ deliler gibi âşık olduğu ortaya çıktı. Torreira, Gel Konuşalım programında Ece Erken’e mesaj göndermişti.

'BAZI HATALAR YAPILMIŞ'

Ece Erken mesajı şöyle aktarmıştı:

''Lucas Torreira bana ulaştı ve buradan belki ilk kez söyleyeceğiz. Asla hiçbir kızla alakası olmadığı gibi Devrim Özkan'a deliler gibi aşık. Bazı hatalar yapılmış ilişkide, yeni bir sayfa açmak istiyor. Hayatımın aşkı olsun diyor Lucas Torreira.''

TAKİBİNE YANIT BULAMADI

İki yıl içinde üçüncü kez ayrılan ikiliden Torreira, eski sevgilisini sosyal medyada yeniden takibe aldı. Ancak Devrim Özkan günlerdir sessizliğini koruyor; bu soğuk tavır, barışmak istemediğini açıkça gösteriyor.

DEVRİM ÖZKAN KİMDİR?

Devrim Özkan, 2 Eylül 1998 Muğla doğumlu Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu. Çocukluğu Milas ve Bodrum’da geçen Özkan, üniversiteye Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde tiyatro bölümünde başlamış, birinci senenin ardından İstanbul’a yerleşerek profesyonel oyunculuk kariyerine yöneldi.

2017’de Show TV’de yayınlanan “Rüya” dizisiyle ilk kez ekranlarda görünmüş, ardından “Vatanım Sensin”, “Vuslat”, “Ramo”, “Gelsin Hayat Bildiği Gibi” gibi yapımlarda başrol ve önemli rollerle geniş kitlelerce tanındı.

Dijitalde GAİN’in “Ex Aşkım” dizisinde, TRT1’de “Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî”de, Amazon Prime’da “Mavi Mağara” filminde yer almış, tiyatroda da “Woyzeck Açısı” oyununda sahneye çıkmıştır.

Şu sıralar NOW TV’de “Ne Gemiler Yaktım” dizisinde Fidan karakterini canlandırmaktadır.

Altın Kelebek’te En İyi Kadın Oyuncu adaylığı bulunan 27 yaşındaki oyuncu, doğal oyunculuğuyla dikkat çekmektedir.

LUCAS TORREIRA KİMDİR?

Lucas Sebastián Torreira, 11 Şubat 1996 Uruguay, Fray Bentos doğumlu profesyonel futbolcu. Defansif orta saha pozisyonunda oynayan Torreira, mücadeleci ve enerjik stiliyle Galatasaray taraftarları tarafından “Atom Karınca” lakabını aldı.

Futbola Uruguay’da başladıktan sonra 2014’te İtalya’ya giderek Pescara altyapısına katılmış, 2015’te profesyonel olmuş, aynı yıl Sampdoria’ya transfer edildi.

2018’de Arsenal’e 26 milyon pound karşılığında geçmiş, ardından Atlético Madrid ve Fiorentina’da kiralık oynamış, 2022 yazında ise Galatasaray’a 4 yıllık sözleşmeyle katıldı.

Uruguay Milli Takımı’nda 2018 Dünya Kupası kadrosunda yer aldı, 39 kez milli formayı giydi.

İspanyol pasaportu da bulunan 29 yaşındaki oyuncu, Süper Lig’de önemli bir yere sahiptir.