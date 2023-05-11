Dezenformasyon içerikli hesaplar hakkında soruşturma başlatıldı

Suç duyurusu dilekçesinde, belirli sosyal medya hesaplarının sistematik bir şekilde toplumda korku ve panik yaratarak dezenformasyon ve manipülasyon içerikli yayınlar yaptığına dair tespitlerin bulunduğu belirtildi.

Bu hesapların, kullanıcı isimlerini ve içeriklerini değiştirerek 40 milyon sosyal medya kullanıcısına eriştiği, bu sayede dezenformasyon içeriklerinin hızla yayıldığı aktarıldı.

Suç duyurusunda, Twitter üzerinden yapılan bu eylemlere ilişkin tespitlerin medya organları ve internet ortamında da yer aldığı belirtildi.

Soruşturma dilekçesinde, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu ve kamu düzenini bozmak amacıyla bilerek hareket etmek suçlarından dolayı şüphelilerin tespit edilerek haklarında kamu davası açılması talep edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dezenformasyon içeriği oluşturan hesap kullanıcılarının gerçek kimliklerinin tespiti ve haklarında işlem yapılması için emniyete talimat verdi.