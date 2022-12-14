'Dezenformasyon yasasından' ilk gazeteci tutuklandı

Bitlis News Genel Yayın Yönetmeni ve Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül, kısa süre önce yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu'nun "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" maddesi uyarınca tutuklandı. Aygül, Ekim ayında yürürlüğe giren "Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin 29'uncu maddesi uyarınca tutuklanan ilk gazeteci oldu.

Sinan Aygül, Bitlis Tatvan'da 14 yaşındaki bir çocuğa yönelik cinsel istismar vakasına ilişkin Twitter'dan bir bilgiseli paylaşmış, zanlıların bir polis ve bir uzman çavuş olduğunu ileri sürmüştü. Daha sonra ise bu iddiasını düzelten Aygül, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın kendisini aradığını ve şüphelilerin asker ya da polis olmadığını söylediğini aktarmıştı. Aygül "Konunun her daim olduğu gibi kamuoyu adına takipçisi olacağım ancak teyit etmeden paylaştığım için tüm kamuoyundan özür diliyorum" demiş ancak bu özrüne rağmen gözaltına alınmıştı.

Savcılığa çıkartılan Aygül Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede "Bir gazeteci olarak kaynaklarımdan almış olduğum bilgiyi kamuoyu ile paylaşıp olayın örtbas edilmesine engel olmak ve kamuoyunun bilgisi olduğunda kolluk ve adliye üzerindeki baskıları da kaldırmak ve gerçeğin bulunması amacıyla yaptım" dedi.

İki çocuk babası olduğunu söyleyen Aygül "Çocuğa cinsel istismar olaylarında daha duygusal ve hassas davranıyorum. Belki de olayı tam teyit etmeden yapmamın sebebi de bu olabilir" ifadelerini kullandı. Suç işleme kastıyla hareket etmediğini ve gazeteci refleksi ile hareket ettiğini belirtti.

Savcılık gazeteci Aygül'ü tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk etti. Tatvan Sulh Ceza Hâkimliği, yayınlanan haberin "halk arasında endişe, korku ve paniğe yol açacağı", "kamu barışını bozmaya yönelik olduğu", "şüphelinin konumu göz önünde bulundurulduğunda etki ettiği kitlenin büyüklüğü nedeniyle ülkenin iç güvenliğini etkileyebileceği" gibi gerekçelerle Sinan Aygül'ün 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 217/A-1 maddesi uyarınca "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasından tutuklanmasına karar verdi.

DAHA ÖNCE DE TUTUKLANMIŞTI

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül, 2014 yılında yazdığı bir haberinde AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler’e “kurt siyasetçi” ifadesini kullandığı gerekçesiyle yargılandığı davada aldığı cezanın kesinleşmesi üzerine tutuklanmıştı.

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül, 2014 yılında Bitlis’te yapılan 450 milyon dolarlık ‘Jeotermal Enerji Projesi’yle ilgili yolsuzluk iddiasında bulunduğu haberde AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler’e “kurt siyasetçi” dediği için hakkında dava açılmıştı.

Tatvan 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada “basın yoluyla hakaret etmek” suçundan 1.500 TL adli para cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. Aygül’ün daha sonra yaptığı bir taciz haberinden dolayı ceza verilmesi üzerine aldığı para cezası kesinleşti. Aygül, "Bu davadan ceza almak basın ve ifade özgürlüğü açısından çok acı bir durum, kabullenemiyorum" diyerek adli para cezasını ödemeyeceğini açıklamıştı.

Cezanın kesinleşmesinin ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Aygül, başka bir davası için gittiği Bitlis Adliyesi’nde gözaltına alınarak tutuklandı.