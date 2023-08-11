DGS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı’nın sonuçları açıklandı.

DGS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) sonuçları açıklandı.

16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanan Dikey Geçiş Sınavı’nın (2023-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sorgulama adresi üzerinden ulaşabilecek.

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, DGS sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2023 tarihinde ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

2023 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2023-DGS tercih işlemlerini ne zaman başlatacağı belli değil.

Tercihlerin, geçtiğimiz yıllar baz alındığında yaklaşık 7 gün boyunca "http://ais.osym.gov.tr" ya da ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl sınavın sonuçları 11 Ağustos 2022 tarihinde açıklanmış, tercihler 24 Ağustos-1 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılmıştı.

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