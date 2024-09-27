DGS tercih sonuçları açıklandı

DGS tercih sonuçları için heyecan dorukta. 18-24 Eylül tarihleri arasında tercihlerini yapan adaylar, yerleştirme sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, DGS tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte detaylar…

DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin sonuç sayfasından T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecekler.

DGS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilirler.

DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir yükseköğretim programına yerleşen adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversiteler tarafından 2-9 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu “Üniversite E-Kayıt” uygulamasını kullanarak, e-Devlet üzerinden 2-7 Ekim 2024 tarihleri arasında (7 Ekim 2024 tarihinde saat 23.59’a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekler.