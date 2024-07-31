DHA'da Celal Korkut’un yerine geçecek isim belli oldu

Türkiye’nin önde gelen yayın gruplarından Demirören Medya Grubu bünyesindeki DHA'da (Demirören Haber Ajansı) üst düzey bir ayrılık yaşandı.

46 yıllık gazetecilik kariyerinin 33 yılını yöneticilik yaparak geçiren DHA Genel Müdürü Celal Korkut, ekibine gönderdiği maille emekli olduğunu ve DHA ile yollarını ayırdığını duyurdu. Korkut'un mailinde "kendi isteğiyle" emekli olduğunu belirtmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

VEDA MESAJI

Celal Korkut, "Veda" başlıklı mailinde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çok değerli çalışma arkadaşlarım, bugün itibariyle sizlere veda ediyorum. Kendi isteğimle emekli oldum ve DHA'dan, sizlerden ayrılıyorum. 5 Mart 2021 tarihinden bu yana birlikte çok güzel işlere imza attık. Güzel günler yaşadık, depremde Hatay muhabirimiz İzzet Nazlı ve ailesinin acısını birlikte yaşadık. İş sırasında kırgınlıklar yaşamış olsak da hepsi geride kaldı. Hepinize, tüm çalışma arkadaşlarınıza ailelerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılarla dolu günler diliyorum. Hakkınızı helal edin, benden yana varsa da hepinize helal olsun."

KORKUT’UN YERİNE KİM GEÇECEK?

Kulislerde CNN Türk İstanbul haber şefi Nihat Uludağ’ın Korkut’tan boşalan koltuğa geçeceği konuşulurken, Medyaradar yazarı Keskin Kalem’den konuya ilişkin çarpıcı bir iddia geldi.

Nihat Uludağ’ın meslekte saygı duyduğu uzun yıllar yanında çalıştığı Korkut’un yerine oynamayacağını vurgulayan yazar, düşüncesinde haklı da çıktığını belirtti.

Korkut’un yerine geçecek isim hakkında bilgiler veren Keskin Kalem, “Neyse o isme yani Celal Korkut'un yerine gelecek isme sonunda ulaştım ve müsaadenizle paylaşıyorum: CEMAL COŞKUN. Coşkun Demirören Medya dışından bir transfer. Anadolu Ajansı’na yıllarını vermiş bir isim. Daha evvel farklı şehirlerde bölge müdürlüğü, İstanbul haber editörlüğü ve en son da İstanbul bölge müdürlüğü gibi görevleri üstlenmiş” ifadelerini kullandı.

Coşkun’un ajans tabanlı kurumlarda çalıştığını ifade eden Korkut, "Coşkun, İHA kökenli. Ne diyelim… Kendisine hayırlı olsun diyelim” diye yazdı.