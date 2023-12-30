DHMİ 29 asistan hava trafik kontrolörü alacak

Kaynak: AA
DHMİ 29 asistan hava trafik kontrolörü alacak
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), taşra birimlerinde çalıştırmak üzere 29 asistan hava trafik kontrolörü alacak.

Adaylar, 18 Eylül 2022 tarihli KPSS’de KPSSP3 puan türüne göre en az 70 puan almış olmalı. Açıklanan pozisyonlara 10 katı kadar aday, puan sırasına göre bilgisayarlı veya yazılı sınava davet edilecek. Başvurular, 31 Aralık 2023-28 Ocak 2024 arasında e-Devlet veya Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak. Sınava girecek adaylara yazılı bildirim gönderilmeyecek, sınav detayları DHMİ’nin web sitesinde duyurulacak. Atanan personel, 4 yıl boyunca istekleri dışında yer değiştiremeyecek. Bu yüzden adayların tercihlerini buna göre yapmaları önemli.

Sınavı kazananlardan 19’u İstanbul’a, geri kalanı da çeşitli illerdeki havalimanlarına atanacak.

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