DiCaprio’dan yeni bomba: “Savaş Üstüne Savaş” fragmanı yayında!

Yönetmen koltuğunda Paul Thomas Anderson'un oturduğu film, 26 Eylül'de TME Films dağıtımıyla sinemaseverlerle buluşacak.

Warner Bros. Pictures yapımı filmde Leonardo DiCaprio'ya oyuncular Benicio del Toro, Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor, Chase Infiniti, Wood Harris ve Alana Haim eşlik ediyor.

Yapımcılığını Adam Somner ve Sara Murphy'nin üstlendiği filmin görüntü yönetmenliğini Michael Bauman, yapım tasarımını Florencia Martin, kurgu yönetmenliğini Andy Jurgensen, kostüm tasarımını Colleen Atwood, müziklerini ise Jonny Greenwood yapıyor.