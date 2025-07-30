DiCaprio’dan yeni bomba: “Savaş Üstüne Savaş” fragmanı yayında!

Düzenleme: Kaynak: AA

Ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio'nun başrolünde yer aldığı "Savaş Üstüne Savaş" filminin yeni fragmanı yayınlandı.

Yönetmen koltuğunda Paul Thomas Anderson'un oturduğu film, 26 Eylül'de TME Films dağıtımıyla sinemaseverlerle buluşacak.

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Warner Bros. Pictures yapımı filmde Leonardo DiCaprio'ya oyuncular Benicio del Toro, Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor, Chase Infiniti, Wood Harris ve Alana Haim eşlik ediyor.

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Yapımcılığını Adam Somner ve Sara Murphy'nin üstlendiği filmin görüntü yönetmenliğini Michael Bauman, yapım tasarımını Florencia Martin, kurgu yönetmenliğini Andy Jurgensen, kostüm tasarımını Colleen Atwood, müziklerini ise Jonny Greenwood yapıyor.

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