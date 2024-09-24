Diddy’nin Hızlı Çöküşü: Aile krizde, skandal iddialar gündemde!

Ünlü rapçi ve müzik yapımcısı Sean “Diddy” Combs, insan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanmasının ardından cezaevinden ailesiyle sınırlı da olsa iletişime geçti. 54 yaşındaki Diddy, tutuklanmasının ardından çocukları ve ailesiyle kısa süreli telefon görüşmeleri yaptı. Bir kaynak, “Diddy'nin üç çocuğu hâlâ reşit değil ve şu anda hapiste olduğu için anne babasız kaldılar. Yedi çocuğundan dördü de hem annesiz hem de babasız durumda” diye konuştu.

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Aileye yakın bir başka kaynak, Combs'un çocuklarının büyük bir şok ve kriz içinde olduğunu belirtti. Kaynak, “Bu çocuklar için inanılmaz zor bir dönem. Diddy onlar için sadece bir rap yıldızı değil, babaları. Her zaman sevgi dolu ve bağlı bir baba olmuştur” diyerek, çocukların yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Combs, vefat eden eski eşi Kim Porter ile birlikte 26 yaşındaki Christian ve 17 yaşındaki ikiz kızları Jessie ve D’Lila'nın babasıydı. Aynı zamanda Porter’ın başka bir ilişkiden olan 33 yaşındaki oğlu Quincy’yi de evlat edinmişti.

Müzik dünyasının dev ismi, stilist Misa Hylton'dan 30 yaşındaki oğlu Justin, Sarah Chapman'dan ise 18 yaşındaki kızı Chance'in babası. Ayrıca, 2022'de Dana Tran ile olan ilişkisinden Love adını verdikleri en küçük kızını kucaklarına almışlardı.

Combs'un tutuklanması, aile içinde büyük bir krize neden olurken, ünlü rapçinin çocuklarının refahı konusunda oldukça endişeli olduğu bildiriliyor. Diddy'nin çocuklarıyla konuşmak için çaresizce mücadele ettiği belirtilirken, aile içindeki dayanışma ve Tanrı’ya olan inanç, bu zor süreçte en büyük güç kaynağı olmuş durumda.

Combs, 16 Eylül'de gözaltına alınmış ve organize suç, zorla insan kaçakçılığı ve fuhuşa zorlama gibi üç ağır suçlamayla karşı karşıya kalmıştı. Mahkemede suçsuz olduğunu iddia eden ünlü isim, intihar gözetimine alınmış durumda.