P. Diddy davasında yeni fotoğraflar sızdırıldı

Sean “Diddy” Combs, yıllar önce Hamptons’taki görkemli partilerine Hollywood’un en büyük yıldızlarını davet ediyordu. Ancak bu şatafatlı kutlamalar, geçtiğimiz günlerde Diddy’nin gözaltına alınmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Ünlü rapçinin “Freak Off” isimli partileri, yargı tarafından cinsel istismar ve organize suç iddialarıyla sorgulanmaya başlanırken, geçmişteki yıldız dolu etkinliklere ait fotoğraflar internette dolaşmaya başladı.

Ünlü rapçi Sean Diddy tutuklandı

2000 yılının Temmuz ayında çekilen bir fotoğraf, Diddy ile o dönemki sevgilisi Jennifer Lopez’i dev bir beyaz yatağın üzerinde, yastıklar arasında dinlenirken gösteriyor. O partide, Kimora Lee Simmons, Russell Simmons, Matthew Broderick, Sarah Jessica Parker, Aaliyah ve Leonardo DiCaprio gibi isimler de yer aldı. Titanic yıldızı DiCaprio, o zamanlar 25 yaşında, Diddy ve arkadaşlarıyla birlikte şampanya içerken görüntülenmişti.

Diddy’nin partilerine katılan ünlü isimler arasında Paris Hilton, Kim Kardashian, Jay-Z, Beyoncé ve Mariah Carey gibi isimler de bulunuyor. 2009 yılında Beverly Hills’deki evinde düzenlediği etkinlikte, Ashton Kutcher ile birlikte sahne alan Diddy, Malaria No More kampanyasına dikkat çekmek için organizasyon yapmıştı. Ancak bu partiye katılan ünlülerin herhangi bir yasa dışı faaliyetle ilişkilendirilmediği bildirildi.

Skandal görüntüler basına sızdı. Ünlü çift otel koridorunda

Görsel arşivde yer alan fotoğraflar, Diddy’nin partilerinin gece hayatına dair sırları açığa çıkarıyor. 2008 yılına ait bir görüntü, iki çıplak kadının bir erkeği havuzda sarmaladığını gösterirken, başka bir fotoğraf ise Diddy’nin iki neredeyse çıplak kadının üzerine şampanya döktüğünü ortaya koyuyor. Bir eski uyuşturucu satıcısının anlattığına göre, bu partilerde ilginç ve sıra dışı olaylar yaşanıyordu. Satıcı, “Ünlü erkekler birbirleriyle ilişki yaşıyordu. Odaya girdiğimde her şey garipleşmeye başladı” diyerek Diddy’nin etkinliklerindeki karanlık havayı ortaya koydu.

Son günlerde Diddy, racketeering ve cinsel istismar suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. İddianameye göre, Diddy, “freak off” isimli cinsel partiler düzenleyerek kadınları istismar etmekle suçlanıyor. Suçlamaların ciddiyeti, rapçinin 15 yıl hapis cezası ile karşılaşabileceği gerçeğini de beraberinde getiriyor.