Didem Soydan'dan dekolteli bakım videosu

Kısa süre önce Barselona sokaklarındaki bikinili görüntüleriyle gündeme gelen model Didem Soydan bu defa sosyal medya hesabından dekolteli bir bakım videosu paylaştı.

Didem Soydan'dan dekolteli bakım videosu

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı cesur paylaşımlarla da özellikle erkek takipçilerinin yakın markajında olan model Didem Soydan bu defa üstü kapalı bir şekilde bakım ürünü tanıtımı yaptı.

Üzerinde bornozuyla kamera karşısına geçen ve bakım ürünlerini yüzüne süren Soydan, bu sırada verdiği dekolteyle de dikkat çekti.

Parasını vererek aldığı ürünlerin reklamını yapmadığının altını çizen Soydan, Instagram hesabından şu satırları paylaştı:

didem-ic-2.jpg

"Yürek parçalayıcı derecede pahalı olmasa çekin krediyi markanın tüm serisini set olarak alın diyeceğim.

Geçen sene temmuz ayında kullanmaya başladım tam onbir (11) ay sürdü tüm setin bitmesi (ki cilt bakımında düzenli ve sık kullanmak diyince inanın ben) özetle ben, her ürünü ile bu kadar kaliteli sonuç veren bi cilt bakımı markası uzun süredir görmemiştim ki neler neler kullandım) ya da sadece bana bu kadar iyi sonuç verdi.

Mektubumu sonlandırırken okuyan azimli gözlerinizden öperim okumak şart çünkü... Markayı yazmıcam çünkü para almadım üstüne para verdim.

Gerçekten merak eden yorumlara yazsın merakını"

İlgili Haberler
Didem Soydan Barselona sokaklarına damga vurdu. İspanyolların gözleri fal taşı gibi açıldı
Üstsüz pozları olay olmuştu! Didem Soydan iddialı pozlarına gelen yorumlar hakkında konuştu
Didem Soydan'ın mum üflerken tuttuğu dilek şaşkınlık yarattı
Manken Didem Soydan'ın üstsüz pozları olay oldu
Öne Çıkanlar
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Son Haberler
Haaland sahaya Fatih Terim'in torunu ile çıktı. Orhan Yıldırım'dan sitem dolu paylaşım: Anlamakta güçlük çekiyorum Spor
Haaland sahaya Fatih Terim'in torunu ile çıktı. Orhan Yıldırım'dan sitem dolu paylaşım: Anlamakta güçlük çekiyorum
Demet Şener'den 17 yaşına giren kızı İrem'e duygusal kutlama Magazin
Demet Şener'den 17 yaşına giren kızı İrem'e duygusal kutlama
Zelenskiy duyurdu: Ukrayna karşı taarruza başladı Dünya
Zelenskiy duyurdu: Ukrayna karşı taarruza başladı
Manchester City kupayı ilk kez müzesine götürdü. Turgay Beşyıldız yazdı. Spor
Manchester City kupayı ilk kez müzesine götürdü. Turgay Beşyıldız yazdı.
Şampiyonlar Ligi Finali’nde trafik çilesi: Yüzlerce taraftar yürüyerek gitti Güncel
Şampiyonlar Ligi Finali’nde trafik çilesi: Yüzlerce taraftar yürüyerek gitti
Manchester City İstanbul'da tarih yazdı: Inter'i devirerek Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu Spor
Manchester City İstanbul'da tarih yazdı: Inter'i devirerek Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
Bizden bir nefret toplumu yarattınız Yazarlar
Bizden bir nefret toplumu yarattınız