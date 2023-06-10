Didem Soydan'dan dekolteli bakım videosu

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı cesur paylaşımlarla da özellikle erkek takipçilerinin yakın markajında olan model Didem Soydan bu defa üstü kapalı bir şekilde bakım ürünü tanıtımı yaptı.

Üzerinde bornozuyla kamera karşısına geçen ve bakım ürünlerini yüzüne süren Soydan, bu sırada verdiği dekolteyle de dikkat çekti.

Parasını vererek aldığı ürünlerin reklamını yapmadığının altını çizen Soydan, Instagram hesabından şu satırları paylaştı:

"Yürek parçalayıcı derecede pahalı olmasa çekin krediyi markanın tüm serisini set olarak alın diyeceğim.

Geçen sene temmuz ayında kullanmaya başladım tam onbir (11) ay sürdü tüm setin bitmesi (ki cilt bakımında düzenli ve sık kullanmak diyince inanın ben) özetle ben, her ürünü ile bu kadar kaliteli sonuç veren bi cilt bakımı markası uzun süredir görmemiştim ki neler neler kullandım) ya da sadece bana bu kadar iyi sonuç verdi.

Mektubumu sonlandırırken okuyan azimli gözlerinizden öperim okumak şart çünkü... Markayı yazmıcam çünkü para almadım üstüne para verdim.

Gerçekten merak eden yorumlara yazsın merakını"