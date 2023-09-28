Didem Soydan'ın estetiksiz hali ortaya çıktı. Görenler 'yok artık' dedi

Podyumların gözde mankeni Didem Soydan'ın estetiksiz hali ortaya çıktı. İddialı ve cesur tarzıyla dikkat çeken ünlü mankenin eski fotoğrafını görenler şaştı kaldı.

Didem Soydan'ın estetiksiz hali ortaya çıktı. Görenler 'yok artık' dedi

Mankenlik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Didem Soydan, iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor.

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Her paylaşımı olay olan ünlü manken bu defa estetiksiz haliyle gündeme geldi. Ünlü modelin eski fotoğrafını görenler Soydan'ı tanımakta güçlük çekti.

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Güzel mankenin henüz kariyerinin başındayken çektirdiği bir fotoğrafı yıllar içindekini değişimini ortaya koydu.

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Burun estetiği, göğüslerine silikon taktırdığı ve dudaklarına da estetik müdahalede bulunduğu iddia edilen Soydan’ın eski halini görenler 'Yok artık' dedi.

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