Didim, Emitt'e hazırlanıyor

ANKA'da yer alan haberde, dünyanın en büyük 5 turizm fuarından biri olan 26. Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), 8-11 Şubat 2023 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açacak.

Her yıl 40 binden fazla sektör profesyonelinin ve dünyanın dört bir yanından gelen seyahat şirketlerinin katıldığı fuarda Didim Belediyesi de yerini alacak. Fuarda özel olarak hazırlanmış stantta Didim'in tanıtımı yapılacak. Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği'nin (DİTAB) öncülüğünde kurulacak stantta kokteyller düzenlenecek, çeşitli gösteriler gerçekleştirilecek.

DİDİM'İ, DİDİMLİLER TANITACAK

Stantta Didim Ticaret Odası, ilçede bulunan STK'lar ve dernekler, oteller, iş insanları ve turizmciler de yer alacak. Yükselen turizm kentlerinden biri olan Didim'in tanıtılacağı stantı binlerce yerli ve yabancı iş insanı, turizmci ve vatandaş ziyaret edecek. Apollon Tapınağı'ndan Altınkum'a, Milet Antik Kenti'nden Akbük'e Didim'in önde gelen turizm noktalarının tanıtılacağı stantta, kentte 4 mevsim boyunca sürdürülen turizm aktivitelerinden örnekler yer alacak.