Cumhuriyet’in 102. yılı, Didim’de tüm yurtta olduğu gibi büyük bir coşkuyla anılıyor. Cumhuriyet Kent Meydanı’nda düzenlenen tören; Didim Kaymakamı Mesut Çoban, Didim Garnizon Komutanı Albay Erkut Arslan, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Anıl Altay ve Didim Emniyet Müdürü Yunus Dinç ile birlikte ilçe protokolü, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ve halkın geniş katılımıyla gerçekleşti.

Tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın hep bir ağızdan okunmasıyla süren program, Cumhuriyet’in değerini vurgulayan anlamlı bir atmosferde tamamlandı. Katılımcılar, Cumhuriyet’in kazanımlarını ve özgürlüğün kıymetini paylaşmanın sevincini yaşadı; meydanda birlik ve beraberlik duygusu ön plandaydı.