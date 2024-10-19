Didim'de muhtar kahvaltısı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Didim'de muhtar kahvaltısı

Aydın'ın Didim ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlenirken, törenin ardından İlçe Kaymakamı Can Kazım Kuruca muhtarlarla kahvaltıda bir araya geldi.

Aydın'ın Didim ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlenirken, törenin ardından İlçe Kaymakamı Can Kazım Kuruca muhtarlarla kahvaltıda bir araya geldi.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Didim'de çelenk koyma töreni düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Garnizon Komutanı Albay Erkut Arslan, Didim Belediye Başkan vekili Sevil Şahin, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile ilçede görev yapan muhtarlar katıldı.

Didim'de görev yapan muhtarlar adına Efeler Muhtarı Mehmet Emin Öztürk ve Fevzi paşa muhtarı Ali Osman Çolak ve Cumhuriyet Muhtarı Özlem Dinçsoy Atatürk büstüne çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Cumhuriyet mahalle Muhtarı Özlem Dinçsoy günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını yapmasıyla tören sona erdi.

Törenin ardından İlçe Kaymakamı Can Kazım Kuruca, muhtarları bir otelde verilen kahvaltıda ağırladı. Kahvaltıda konuşan Kaymakam Kuruca, muhtarların halkın sorunlarını ilgili kurumlara iletmek ve mahalle sorunlarını çözme adına iş yaptığını kaydederek, Didimli muhtarlara da bu anlamda önemli işler yaptığını ifade etti. Kahvaltının ardından muhtarlarla hatıra fotoğrafı çektirildi.

Didim'de muhtar kahvaltısı

Didim'de muhtar kahvaltısı

Didim'de muhtar kahvaltısı

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