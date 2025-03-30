Diego Armando Maradona ölümünde yeni iddia

Dünya futbol tarihinin en büyük futbol yıldızlarının başında gelen Maradona'nın otopsisinde görev alan adli tıp uzmanı Carlos Cassinelli, ünlü ismin ölmeden önce 12 saat boyunca acı çektiğini söyledi. Cassinelli, "Kalp tamamen yağ ve kan pıhtılarıyla kaplıydı, bu da açı çektiğini gösteriyor." sözlerini sarf etti.

GERÇEK ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Arjantinli futbol efsanesine yapılan otopside Maradona'nın kalp krizinden değil, konjestif kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödeminden (Akciğerlerde çok fazla sıvının neden olduğu bir durum) öldüğü ortaya çıktı.

Associated Press'te yer alan habere göre Maradona'nın ölümüyle ilgili yargılanan sağlık çalışanları arasında Arjantinli efsanenin ölmeden önceki son dört yılında görev yapan kişisel doktoru Leopoldo Luque ve Maradona'nın ölümüne kadar ilaçlarını yazan psikiyatrist Agustine Cocachov da yer alıyor.