Diego Forlan yeni bir kariyere adım atıyor

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Diego Forlan yeni bir kariyere adım atıyor

Eski Manchester United futbolcusu Diego Forlan, Uruguay'daki ATP çiftler turnuvasında profesyonel tenis kariyerine adım atmaya hazırlanıyor. 45 yaşındaki sporcu, Arjantinli Federico Coria ile birlikte Montevideo'da düzenlenecek Uruguay Açık'ta korta çıkacak.

Diego Forlan, önümüzdeki ay ATP turnuvasında profesyonel tenis kariyerine başlayacak. Forlan, Arjantinli tenisçi Federico Coria ile Uruguay Açık'ta çiftler maçına çıkacak. 2019 yılında futbol kariyerini sonlandıran Forlan, gençliğinde tenis yetenekleriyle öne çıkmıştı. ITF Master turnuvalarında boy gösteren Forlan, Montevideo’da düzenlenecek bu turnuva için wildcard alarak yarışacak. Coria, dünya sıralamasında 101. sırada yer alıyor ve kariyerinin en yüksek noktası 2023 yılında 49. sıra oldu.

Forlan, Manchester United'da oynadıktan sonra Villarreal’e geçmiş ve İspanya'da iki kez Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü kazanmıştı. Ayrıca 2010 Dünya Kupası'nda Altın Top ödülüne layık görülen Forlan, 2011 Copa America’da da Uruguay'ı şampiyonluğa taşımıştı.

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