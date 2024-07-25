Dijital altına yatırımcının ilgisi 120 milyon TL’ye ulaştı

Altının gücünü blockchain teknolojisinin güvenilirliğiyle buluşturan GRAMG yatırımcılara sayısız avantaj sağlıyor.

Türkiye’nin köklü ve güvenilir kripto varlık alım satım platformu Bitlo, yepyeni bir devrime daha imza atarak yatırımcıları altının kripto haliyle tanıştırıyor.

Altının gücünü blockchain teknolojisinin güvenilirliğiyle buluşturan Gram Gold (GRAMG), altın yatırımcılarının blockchain güvenliği, hızı ve kolaylığıyla altın yatırımı yapabilmesini sağlıyor. Türkiye’de üretilen ilk dijital altın olan GRAMG ile altın yatırımı yapmak ilk kez bu kadar şeffaf, güvenli ve ucuz hale geliyor.

Emtialara ilgi artıyor

Son birkaç yılda yatırımcıların altın ve gümüş gibi emtialara ilgisi artarken, kripto para yatırımcıları da fiziki karşılığı bulunan varlıklara daha fazla yatırım yapıyor. Bitlo CEO’su Mustafa Alpay, birebir fiziki altın karşılığı teminat olarak bankada tutulan GRAMG’ye de günden güne daha fazla yatırımcının ilgi gösterdiğini belirtiyor.

Türkiye’nin ilk dijital gram altını GRAMG’ye yatırımcı ilgisinin 120 milyon TL’ye ulaştığını ifade eden Alpay, şu açıklamada bulundu: “Sadece GRAMG de değil; Gram Gümüş Token, Gram Plantin Token, bunların ons versiyonları ve diğer rezerv kripto paralarımızın büyüklüğü 250 milyon Türk lirasının üzerinde. Bunları www.token.com.tr adresinden ayrı ayrı rezerv kanıtı sayfasından paylaşıyoruz.”

Bitlo’nun marka bilinirliğini çalışmalarını artırdığını belirten Alpay, GRAMG’nin yastık altı yatırımlarına alternatif olduğunu vurguladı: “Biz, yastık altında altın biriktiren veya cebine ekstra para girer girmez altın alan herkesin GRAMG’yi tanımasını istiyoruz. Şimdilerde marka bilinirliği anlamında da çalışmalarımızı artırdık. Gelecek yıl GRAMG’nin artık Türkiye’deki tüm altın yatırımcıları tarafından bilinen, kullanılan bir ürün olmasını umuyoruz.”

“GRAMG, 7/24 çok düşük alım satım farkı sunuyor”

GRAMG’nin ve diğer rezerv token’larının avantajlarını da anlatan Mustafa Alpay, özellikle GRAMG alım satımında mesai saati ayrımı olmadığının ve 7/24 çok düşük makas aralığı bulunduğunun altını çizdi.

Alpay, “7/24 çok düşük alım satım farkı olması, mesai saati ayrımı olmaması, saklama maliyeti olmaması, dünyanın her yerinden anında alınıp satılabilmesi gibi avantajlarıyla Türkiye’nin ilk dijital altını GRAMG’yi altında yeni dönemin anahtarı olarak görüyoruz,” dedi ve ekledi: “GRAMG’yi herkese ulaştırmak ve kullandırtabilmek için minimum bir yatırım bedeli tanımlamadık. Bugün 1 Türk lirasıyla bile GRAMG alabilirsiniz. Kuyumcudan altın alırken bu mümkün değil çünkü fiziki altını bölemezsiniz. GRAMG’de böyle bir şey yok. GRAMG sayesinde bir gram altının yarısını veya onda birini bile alabilirsiniz.”

“Türkiye’nin ilk dijital altını” olarak tanımlanan GRAMG, Bitlo.com veya Bitlo mobil uygulaması üzerinden kolayca alınıp satılabiliyor. Bitlo’da GRAMG’nin yanı sıra dijital gümüş ve platin seçenekleri ile euro, TL, dolar, pound gibi itibari paraların da dijital versiyonları listeleniyor.