Dijital dönüşüm için yeni iş birliği

Tarım ve teknoloji alanında faaliyetlerini sürdüren Agrotech’in bağlı ortaklığı Grid, Dubai Türk İş Konseyi (TBC) ile yeni bir anlaşmaya imza attı. Grid, dijital dönüşüm sürecinin önemli bir ayağı olarak planlanan TBC Web Platform projesi için TBC’nin iş ortağı olurken; Dubai’de düzenlenen imza törenine Dubai Türk İş Konseyi Başkanı Kanat Kutluk, TBC Bilişim Komitesi Lideri Görkem Çokçetin, Grid Grup Şirket Kurucusu Murat Teksöz ve Grid Ortadoğu Bölge Sorumlusu İlker Torlak katıldı.

2004 yılında Dubai Ticaret Odası çatısı altında kurulan ve Dubai'deki Türk iş dünyasını temsil eden tek sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet gösteren Türk İş Konseyi, Türkiye ile iş yapmak isteyen Türk ve uluslararası profesyoneller, Türk şirketleri ve uluslararası firmalar için bir iş bağlantı noktası olmayı hedefliyor.

15 yılı aşkın süredir bilişim teknolojileri, e-ticaret, e-devlet, e-sağlık çözümleri, proje yönetimi için teknoloji, finans ve üretim alanında uçtan uca hizmet veren bir sistem entegratörü olan Grid ise 23'ten fazla ülkede faaliyet gösterirken; 2023 yılında Agrotech bünyesinde halka arz olarak binin üzerinde çalışanıyla sektörde lider konumda bulunuyor.

‘HEDEFLERİMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM’

TBC Başkanı Kanat Kutluk iş birliğiyle ilgili olarak, “Grid’in geniş sektörel deneyimi ve başarıları ile TBC Web platformumuzu etkin bir şekilde hayata geçireceğimize inanıyorum. Bu işbirliği, Dubai Türk İş Konseyi olarak dijital dönüşüm hedeflerimiz için önemli bir adım olacak. Web platform projesi ile TBC’nin verimliliğini artırmak, üyelik süreçlerini hızlandırmak ve otomatikleştirmek ve etkileşimli bir iletişim merkezi oluşturmayı hedefliyoruz. Ayrıca bu platformun sağlamış olduğu yapay zeka temelli e-ticaret yapısı ile üyelerimizin anlaşmalı üye iş yerlerinden daha hızlı ve verimli hizmet alabileceği bir sistemide kurgulamaktayız” diye konuştu.

‘BÖLGEDE ÖNEMLİ BİR SİSTEM ENTEGRATÖRÜ OLMAK İSTİYORUZ’

Grid Şirket Kurucusu Murat Teksöz, “Dubai Türk İş Konseyi ile iş birliği yapmaktan, böylesi stratejik projenin ihalesini kazanmaktan ötürü büyük gurur duyuyoruz. TBC'nin dijital dönüşümüne katkıda bulunacağız. Aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri’nde başta e-ticaret olmak üzere dijital dönüşüm projelerine yatırımlarımızı TBC desteği ile hızlandırarak bölgede önemli bir sistem entegratörü olmak istiyoruz” dedi.