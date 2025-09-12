Dijital hekimlik dişçi koltuğuna son veriyor! Uzmanlar anlattı

Geleneksel dişçi randevularının yerini alan bu sistem, hastaların evlerinde akıllı telefon veya bilgisayar üzerinden intraoral kameralarla diş fotoğrafları yüklemesine, ardından uzaktaki uzmanların gerçek zamanlı teşhis koymasına olanak tanındı.

ABD merkezli Overjet firmasının raporuna göre; Yapay zeka entegrasyonuyla uzaktan teşhislerde doğruluk oranı yüzde 90'ı aşacak; bu da erken çürüme tespitinde diş hekimlerinin manuel incelemelerinden daha hassas sonuçlar vereceği bildirildi.

Avrupa Diş Hekimliği Birliği'nin verileri ise, İngiltere ve Almanya'da teledişçilik kullanan hastaların yüzde 78'inin zaman tasarrufu ve stres azalmasından memnun olduğunu ortaya koydu.

Bilimsel çalışmalar da bu dönüşümü destekledi. Polonya'da 600 panoramik röntgen üzerinde yapılan bir araştırmada, yapay zeka algoritmalarının diş çürükleri ve periodontal hastalık teşhisinde uzman diş hekimleriyle aynı doğruluk seviyesine (%90 üzeri) ulaştığı belgelendi. Bu bulgular, Frontiers in Dental Medicine dergisinde yayımlanan bir derlemede, makine öğreniminin (ML) diş hekimliğindeki rolünü vurgulayarak özetlendi:

"ML, deneyimden öğrenerek çözümleri kendi başına özetliyor; uzman sistemler ise insan girdilerine bağımlı kalıyor."

Benzer şekilde, Evidence-Based Dentistry'de yer alan sistematik bir inceleme, teledişçiliğin çocuk ve yetişkinlerde tarama, teşhis ve tedavi yönetiminde etkili olduğunu kanıtladı.

Araştırmacılar Nalia Gurge-Juarez ve Hillel Finestone, Ontario Graduate Scholarship destekli çalışmada, sistemin kırsal alanlardaki erişimi yüzde 50 artırdığını belirtti.

Uzman görüşleri de iyimser. Institute of Digital Dentistry'nin başkanı Rune Fisker, 2025 trendleri üzerine yaptığı açıklamada, "Bulut tabanlı iş akışlarının entegrasyonu, diş hekimlerini birbirine bağlayarak hastalar için kesintisiz bir deneyim sunacak" dedi.

Fisker, 3D yazıcı malzemelerindeki ilerlemelerin, tek seansta restorasyonları standart hale getirdiğini ekledi.

Öte yandan, iTXPros'un kurucusu Ahmad "AK" Khater, Dental Economics'te yayımlanan makalesinde, "Yapay zeka diş hekimlerini değiştirmeyecek, uzmanlıklarını güçlendirecek; veri odaklı kararlar alarak hastaları eğitecek" vurgusunu yaptı. Khater, 15 yıllık dijital dişçilik deneyimiyle, rehberli cerrahi ve yüz taramalarının uzaktan tedavilerde devrim yarattığını belirttti.

Teledişçiliğin faydaları sınırlı değil. Hastalar için maliyet düşüşü ve enfeksiyon riski azalması ön planda: Bir Springer derlemesine göre, video konferanslı danışmanlıklar, geleneksel ziyaretlere kıyasla yüzde 40 daha az kaynak tükettti.

Diş hekimleri ise, Perceptive firmasının robotik sistemleriyle (3D görüntüleme ve yapay zeka kolları entegre) taç yerleştirmeleri gibi prosedürleri uzaktan koordine edebildi.

CEO Chris Ciriello, "Bu sistemler, görevleri hızlandırarak hastaların konforunu artırıyor" dedi. Ancak uzmanlar uyardı. Fiziksel muayene gerektiren vakalarda hibrit modeller şart.

3Shape'ın 2025 raporunda, ABD'li diş hekimlerinin yüzde 18'inin zaten yapay zeka entegre ettiği, yüzde 66'sının ise benimsemeyi planladığı belirtildi.

Kırsal bölgelerde ise, PMC'de yayımlanan bir inceleme, teledişçiliğin uzman erişimini demokratikleştirdiğini; Torres-Pereira ve ekibinin Brezilya'daki e-posta tabanlı teşhis modelinin, uzak semptomları başarıyla yönettiğini gösteriyor.Bu devrim, oral sağlığı sadece erişilebilir kılmakla kalmıyor, aynı zamanda kişiselleştirdi.

Altoona Smiles'ın 2025 trend analizinde, AI destekli hizalayıcılar ve dijital gülümseme tasarımlarının, minimal invaziv tedavileri yaygınlaştırdığı vurgulandı.

Gelecekte, dişçi koltuğu nostaljik bir anı olarak kalırken, dijital hekimlik herkese kapı araladı.

Hastalar, bir tıkla gülümsemelerini kurtarmanın keyfini süreceğinin altı çizildi.