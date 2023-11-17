Dijital platformlara ceza yağdı. Ticaret Bakanlığı açıkladı

Ticaret Bakanlığı, dijital platformlara ceza yağdırdı. Bakanlık, tüketicilere mağduriyet yaşatan platformlara toplam 166 milyon lira ceza verildiğini açıkladı.

KAYNAK: DHA
Dijital platformlara ceza yağdı. Ticaret Bakanlığı açıkladı

Ticaret Bakanlığı, dijital abonelik platformlarına, haksız tahsilat ve iade süreçlerinde tüketicilere yaşatılan ihlaller nedeniyle 166 milyon TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, vatandaşları mağdur edebilecek her konunun değerlendirildiği ve gerekli incelemelerin ivedilikle başlatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, 2023 yılı içerisinde bakanlığa tüketiciler üzerinden ulaşan TV yayını, kişiye özel film, dizi, belgesel, komedi, spor gibi yayın ve içerik hizmeti sunan dijital abonelik platformları hakkındaki şikayetler ile ilgili inceleme başlatıldığı kaydedilerek, "Bakanlık müfettişlerince yapılan denetimlerde, dijital platformlara abone olan tüketicilerin talep ve onayları alınmaksızın sözleşmelerinin yenilendiği, tüketicilerin rızası dışında kredi kartlarından para tahsil edildiği, abonelikten çıkmak isteyen tüketicilerin isteklerinin süresi içerisinde yerine getirilmediği, haksız bir şekilde ücret alınmaya devam edildiği, eksik iade ücreti ödenerek tüketicilerin mağdur edildiği tespitlerine yer verilmiştir. Söz konusu haksız tahsilat ve iade süreçlerinde tüketicilere yaşatılan bu ve benzeri ihlaller dolayısıyla dijital abonelik platformlarına bakanlığımızca 166 milyon TL tutarında idari para cezası düzenlenmiştir. Bakanlık olarak tüketici haklarının korunması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" denildi.

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