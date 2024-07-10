Dijitalleşme Enerji ve Su Tüketimini Artırıyor

UNCTAD’ın dijitalleşmenin çevresel etkilerini ele alan geniş raporunda, veri işleme merkezlerinin kullandığı elektriğin son dört yılda ikiye katlanarak saatte 460 terawata (TWh) ulaştığı belirtildi. Projeksiyonlara göre, bu rakamın 2026 yılında 1000 TWh’ye ulaşması bekleniyor. Bu artış, dünya genelinde yerel enerji üretim sistemlerini zorlamaya devam ediyor.

Bitcoin Madenciliğinin Enerji Kullanımı

Raporda, Bitcoin madenciliğinde harcanan enerjinin son yedi yılda 34 katına çıktığı ifade edildi. Bitcoin madenciliği, yüksek enerji tüketimi ile çevresel endişeleri artıran faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER DAHA FAZLA ETKİLENİYOR

UNCTAD, gelişmekte olan ülkelerin daha az dijital atık üretmesine rağmen dijitalleşmenin çevresel faturasını daha ağır ödediğini belirtti. Dijitalleşmenin artırdığı su kullanımı da su kıtlığı yaşayan bölgelerde endişelere yol açıyor. Google’a ait veri merkezlerinin 2022 yılında 21 milyon metreküpten fazla su kullandığı bilgisi verildi.

BM, çevresel sorunların çözümü için küresel koordinasyonlu bir hareketin gerekliliğine işaret ediyor. Karbonun azaltılması, veri merkezlerinin enerji kullanımının daha sert yasalarla düzenlenmesi ve bir dizi küresel standart belirlenerek bunlara uygun bir şekilde hareket edilmesi gerektiği öneriliyor.

UNCTAD’ın raporu, dijitalleşmenin sürdürülebilirlik üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, acil ve etkili önlemler alınmasının önemine vurgu yapıyor. Küresel işbirliği ve düzenlemeler, dijitalleşmenin çevresel maliyetlerini yönetmede kritik rol oynayacak.