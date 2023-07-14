Dikey Geçiş Sınavı'na 450 binden fazla aday katılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'na (2023-DGS) 464 bin 281 adayın katılacağını bildirdi.

Dikey Geçiş Sınavı'na 450 binden fazla aday katılacak

Başkan Ersoy, 16 Temmuz'da düzenlenecek Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DGS başvurularının 29 Mayıs-5 Haziran'da alındığını anımsatan Ersoy, "İki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyen öğrenciler için 81 il ve Lefkoşa'da, 97 sınav merkezinde uygulanacak DGS'ye toplam 464 bin 281 aday katılacak. Sınava girecek tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum." diye konuştu.

Sınav için 1230 bina ve 21 bin 167 salon kullanılacağını aktaran Ersoy, emniyet görevlileri dahil 57 bin 608 kişinin sınavda görev yapacağı bilgisini paylaştı.

DGS'de sayısal ve sözelden oluşan yetenek testi uygulanacağını aktaran Ersoy, "Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır." açıklamasında bulundu.

Adayların sınavdan en az bir saat önce söz konusu binalarda hazır bulunmaları gerektiğini hatırlatan ÖSYM Başkanı Ersoy, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına aday alınmayacağını söyledi. Ersoy ayrıca, sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlüklerinin de ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulduğunu hatırlattı.

2023-DGS sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanacak.

(Kaynak: AA)

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