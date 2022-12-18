Her kafadan bir ses çıkıyor.

İmamoğlu'nun önü kesildi, diyen de var; önü açıldı diyen de.

Şöyle olursa, böyle olursa diyerek şarta bağlı bin bir türlü yorum da yapılıyor. Çevremiz cinfiklerle dolmuş, fotoğraflardan bile ne sonuçlar çıkarıyorlar. (Geri zekâlı'dan çıkarılan gerzek kısaltmasına karşı ne zamandır cin fikirli'den cinfik kısaltmasını çıkarıp yaymak istiyordum. Galiba tam zamanı.)

Ortalık cinfiklerin komplo teorilerinden geçilmiyor. Vallahi ben de komplo teorilerine çok önem veriyorum ama bu olayda hangisine inanacağımı şaşırdım.

Tam bir karmaşa. Bilge Kağan'ın gökle yer bulandı, dediği gibi bir kaos. Bu karmaşa ortamında aman dikkat! Çünkü birileri puslu havayı sever. Birileri malı alıp götürüverir, Üsküdar'ı geçiverir.

Bir bakmışsınız, seçim ertelenmiştir, deyivermişler; hatta seçim meçim yok, deyivermişler. "Ne ortalıkta dolaşıp duruyorsunuz? Ne konuşuyorsunuz? Bu ülke benden sorulur. Hainliğe izin vereceğimi mi sanıyorsunuz? Ahlaksızlar, terbiyesizler, cibilliyetsizler, sürtükler, çukur herifler!..."

Mizah bir yana bence bu ihtimale odaklanılmalıdır. "İstanbul da bizde. Saraçhane denilen yere teröristleri doldurmuşsunuz. Önce İstanbul'u, sonra bütün Türkiye'yi bu terör belasından kurtarmamız gerek. Öteki belediyeler de teröristlerle doldurulmuş; zaten kayyumlarımıza da iş lazım. Bu kadar terörist her yanı doldurmuşken seçim mi yapılır? Önce bekaaa!..."

"Beka" kelimesinin sonuna kaçıncı şahıs iyelik ekinin konulacağına okuyucular karar versin.

Tekrar "dikkat!" diyorum, bu ihtimali hiç hafife almayın. Seçimler mutlaka yapılmalı ve sandık güvenliği mutlaka sağlanmalıdır. Birilerinin havayı puslandırmasına müsaade edilmemelidir. Zaman çekişme zamanı değil; birlik olma, uyanık olma zamanıdır.

Tanrı, Âdem ile Havva'yı cennetten kovup dünyada üremelerini istemiş. Sonra da İblis'in insanları aldatmasına kıyamete kadar izin vermiş. Dinî literatürde şeytanın, bizatihi insanın nefsi olduğuna dair yorumlar da var. Şeytan veya nefis, devamlı iş üstündedir, unutulmasın!

1290 yıl önce Bilge Kağan Çinliler için teblig, kürlüg, armakçı demiş. Yani sahtekâr, hilekâr, fesatçı. O zaman Çinliler, her türlü hileyi, sahtekârlığı uyguluyorlarmış; her türlü fesadı, fitneyi, bozgunculuğu Türkler arasında yayıp duruyorlarmış. Çinli fitneyi sokuyormuş ama beri tarafta da nefsine uyup aldanan varmış. Birbirine giren kardeşler, birbirine düşen milletle yöneticiler varmış.

Vallahi bu Çinliler hikâyesi yazıya nereden çıkıp geldi, bilmiyorum. Çağrışımlar mı birbirini kovaladı acaba? İblis, şeytan, nefis, Çinli, Mefisto… Belki bu çağrışım tablosuna girecek başka kavramlar, başka adlar da vardır.

Sonuç: Uyumayacaksınız, uyuşuk olmayacaksınız, aldanmayacaksınız; uyanık olacaksınız!