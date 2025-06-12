Dikkat çeken gelişme! Devlet Bahçeli’nin ‘kurucu önder’i oyun kuruculuğuna soyunuyor

YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede “yeni çözüm süreci”nin bir duraklama devresine girdiğine işaret eden Ruşen Çakır devamla şöyle konuştu:

BAHÇELİ ACELE EDİYOR, TARAFLAR ZAMANA OYNUYOR

PKK silah bırakma kararı aldı ama bıraktığına dair haberler gelmiyor. Öte yandan Kürt hareketinin beklediği adımları da siyasi iktidar pek atmıyor. Her iki tarafın da zamana oynamak istediklerini düşünüyorum. İki taraf derken Erdoğan'ı ve Kandil'i esas olarak kastediyorum. Buna karşılık acelesi olanlar var. Bunlardan birisi Devlet Bahçeli diğeri Abdullah Öcalan'la birlikte DEM Parti.

Devlet Bahçeli'nin Öcalan'dan bahsederken ettiği kurucu önder lafı çok tepkiye yol açmıştı ama Devlet Bahçeli geri adım atmadı. Bu kavramı tekrar Öcalan için kullandı. Öcalan bu hareketin kurucusu ve önderi. Onlar önderlik olarak tanımlıyor. Öyle bir tabir var önderlik diye…

Önder Apo diyorlar. Öcalan’ın bir kurucu önder olduğu kesin. Ama şimdiki dönemde kurduğu hareketi fesh ederek Öcalan başka bir şey yapmak istiyor. Ben buna oyun kuruculuk diyorum.

Öcalan Türkiye siyasetinde bir oyun kurucu olarak ağırlığını adım adım daha fazla hissettirmek isteyecek. Oyunun kuruluşunda bizzat yer almak istiyor. Bu konuda özellikle DEM Parti üzerinden bir baskı uygulamak istiyor.

DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan açık açık söyledi; DEM Parti'den geniş bir heyetin İmralı'ya gideceğini duyurdu. Diğer taraftan Öcalan'ın diğer partilerden temsilcilerle görüşmek istediğini söyledi. Aynı zamanda Öcalan'ın Irak Kürdistan bölgesel yönetimindeki öne çıkan Barzani ailesinden kişilerle ve Talabani ailesinden kişilerle, Suriye'deki YPG'nin başındaki Mazlum Abdi ile görüşmek istediğini açıkladı. Bu istekleri herhalde devlete de iletmişlerdir.

Bebek katili Öcalan’dan dikkat çeken Bahçeli açıklaması! PKK’ya gönderdiği mektup ortaya çıktı

İMRALI ÖCALAN’IN KARARGAHI OLACAK

Şöyle bir olay çıkıyor karşımıza; Öcalan'ın koşullarının iyileştirileceği zaten belliydi. İmralı'da kalmaya devam edeceği de belliydi. Ev hapsi ya da serbest bırakılma çok söz konusu edilmiyor. Hele serbest bırakılma hiç edilmiyor. Ev hapsi kısmen. Ama esas şöyle bir olay var; Öcalan İmralı'da yaşamaya devam edecek. Ama oradan Türkiye ile ve dünyayla ilişkisi olacak tamamen yasal alana taşınacak Kürt hareketinin ana karargahı İmralı olacak. Var olan siyasi partinin de fiili lideri olacak. Resmi lideri olamayacak tabii ki ama fiili lideri olacak. Bunları söyleyince insana çok normalmiş gibi geliyor ama bu çok olağanüstü gelişmeler yaşanacaksa eğer, yıllarca terörist başı bebek katili diye yaftalanan bir kişinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından bizzat Türkiye siyasetinin önemli bir oyun kurucusu, önemli bir aktörü olarak kabul edilmesi anlamına gelecek. Anladığımız kadarıyla Öcalan yepyeni bir Türkiye'de yasal siyasetin öne çıkan bir figürü oyun kurucusu olmak istiyor. Devleti yönetenler, siyasi iktidar buna ne kadar razı olur, ne kadar izin verir, buna illa ki bir sınır çizmeye çalışacaklardır.

40 YILIN SUÇLUSU MEŞRULAŞMA YOLUNDA

Öcalan ve destekçileri de bu sınırı aşmaya çalışacaktır. Tabii toplum buna ne tepki verir, nasıl bir yankı uyandırır bekleyip göreceğiz. Son gördüğüm Panorama TR'nin bir araştırmasında mayıs ayı itibariyle çözüm sürecine destek verenlerin oranının ciddi bir şekilde arttığı söyleniyor. Burada tabii ki Öcalan'ın fesih çağrısı ve PKK'nın da buna uyacağını ilan etmesi çok etkili oldu. İlk başta bunlar bir hayal gibi geliyordu.

Devlet Bahçeli PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a şükranlarını sundu

Öcalan çağırsa bile yapsa bile Kandil buna riayet etmez yaklaşımı çok baskındı. Fakat şunu da kabul etmek lazım Türkiye'nin son 40 yılına damga basan, bir beka sorununun bir numaralı zanlısı, suçlusu, 40 yıllık bir anlatının en kötü adamı olarak tarif edilmiş bir kişinin şimdi böyle Türkiye siyasetinde resmi meşru bir oyun kurucu olarak, siyasi aktör olarak yer almasını ne derece kabul edecekler.