Dikkat çeken ot cilde reset atıyor

İnsanların korkulu rüyası olan cilt sorunlarına iyi gelen mürver otu dikkat çekti.

Ersoy Özdem KAYNAK: Haber Merkezi
Dikkat çeken ot cilde reset atıyor

Cilt sorunları insanların korkulan rüyası olmayı sürdürüyor. İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Bu süreçte ortaya çıkan mürver otu; Dıştan kullanıldığında cildi yumuşatıcı ve yara iyileştiricidir.

MÜRVER OTU NEDİR?

Hanımeligiller familyasından; türlerinin çoğu kış aylarında çiçekleri döken çalı veya ağaçcık halinde odunsu, ender olarak da otsu karakterde olan bir bitki cinsidir.

Sürgünlerinin geniş bir özü vardır. Tomurcukları bol sayıda pullarla örtülmüştür.

Çiçekleri beyazdır. Meyveleri kabuksuz tane şeklindedir.

MÜRVER OTU NASIL KULLANILIR?

Bitkinin gövde kabukları kuru ya da taze yapraklarıyla karıştırılıp parçalanır. Bu karışımdan 2-3 tatlı kaşığı alınıp 1 bardak suda kaynama noktasına kadar ısıtılır. Ateş kısılıp 10-15 dakika daha ısıtma işlemi sürdürülerek elde edilen dekoksiyon, günde iki kez birer bardak olarak içilir. Cildi yumuşatıcı ve yara iyileştirici olarak dıştan uygulanır.

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