Dikkat Edilmezse Zehirliyor! Bozuk Yumurtayı Anlamanın 3 Kolay Yolu

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan yumurta, besleyici değeriyle bilinse de, bozuk olduğunda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Gıda zehirlenmelerinin önemli nedenlerinden biri olan bozuk yumurtayı anlamak ve tüketiminden kaçınmak hayati önem taşıyor. Uzmanlar, bozuk bir yumurtayı kolayca tespit etmenin 3 basit ve güvenilir yöntemini paylaşıyor.

Artı Gerçek'teki bilgiye göre; Yumurta, mutfakların vazgeçilmez besin kaynaklarından biri. Ancak bozuk bir yumurta tüketmek, sağlık sorunlarına yol açabilir. İşte yumurtanın bozuk olup olmadığını anlamanın 3 kolay yolu:

1. Koku Testi:

Yumurtayı kırın ve koklayın.

Bozuk bir yumurta, keskin ve hoş olmayan bir koku yayar. Bu koku, çürük sülfür veya kükürt gibi olabilir.

Taze bir yumurta ise neredeyse kokusuzdur.

2. Su Testi:

Bir kaseyi soğuk suyla doldurun ve yumurtayı içine bırakın.

Eğer yumurta dibe batar ve yan yatarsa, tazedir.

Eğer yumurta dibe batar ama dik durursa, bayatlamaya başlamıştır.

Eğer yumurta suyun yüzeyinde yüzerse, bozuktur ve tüketilmemelidir.

3. Görsel Kontrol:

Yumurtayı kırın ve sarısı ile beyazını inceleyin.

Taze bir yumurtanın sarısı parlak ve dik durur, beyazı ise sıkıdır.

Bozuk bir yumurtanın sarısı yayılmış ve düzleşmiş olabilir, beyazı ise sulu ve bulanık görünebilir.

Yumurta da renk değişimi veya kanlı lekeler varsa bozuk olma ihtimali yüksektir.

Ek Bilgiler:

Yumurtaların son kullanma tarihini kontrol edin.

Çatlak veya kırık yumurtaları kullanmayın.

Yumurtaları buzdolabında saklayın.

Yumurta zehirlenmesi halinde görülebilen en belirgin belirtiler şu şekilde sıralanabilir:Karında ağrı

Kramp.

Kusma.

Mide bulantısı.

İshal.

İştah kaybı.

Halsizlik.

Ateş.