23 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ellerimizle eve kanser taşıyoruz

Uzmanlar, alışveriş safhasından başlayarak mutfağa taşınan kimyasal tehdidinin her geçen gün daha da arttığını ve endokrin sistem rahatsızlıkları başta olmak üzere kanser için risk oluşturdukları konusunda uyarıyor.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 09:02
Takip Et

Dikkat, Kansere neden oluyor!

Ellerimizle eve kanser taşıyoruz
+
Aa
-

Uzmanlar günümüzde gıdayla temas eden kimyasal materyallerin artmasıyla beraber, mutfaktaki kimyasal tehditlerin biyolojik tehditlerin önüne geçtiğini belirtiyor.

Kimyasal maddelerle direkt temas artışının, diyabet, obezite, tiroid fonksiyonlarının bozulması gibi birtakım endokrin sistem hastalıklarının yanı sıra, kısırlık ve en ileri safhada kanserlere sebep olduğu vurgulanıyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığın Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'ndeki düzenlemesinden önce Kadıköy, Konak ve Kartal'ın aralarında bulunduğu bazı belediyeler plastik alışveriş poşetlerinin kullanımıyla oluşan görsel ve çevresel kirliliğin önlenmesi için poşet kullanımına sınırlama getirmişti.

Yeni yılla birlikte Türkiye genelinde ücretlendirilecek olan plastik poşetlerle ile ilgili daha önce Karton Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri Erol Gül bazı uyarılar yapmış şunları söylemişti:

"Kanseri elimizde taşıyıp evlerimize getiriyoruz. Marketlerde kullanılan poşetlerin orijinal ve insan sağlığı açısından zararlı olmayan ham maddesi polietilendir. Türkiye'deki poşet üreticileri maliyeti düşürmek için kalsit adında bir malzeme katıyorlar. Özü mermer tozu olan bu kalsit hem malı ağırlaştırıyor hem de polietilenin kalitesini düşürüyor. Örneğin marketler, ucuza aldıklarını zannederek kalitesiz malı pahalıya alıyorlar. Gelişmiş ülkelerdeki poşetlerde asla ve asla kalsite rastlayamazsınız. Müşteri bize poşet almaya geliyor. 'Orjinali on lira' diyoruz. Bak orada yedi liraya veren var diyor. Yedi liraya veren var ama içerisine kalsit koyuyor. Poşet kalitesizleşiyor. Sen yeri geliyor poşete ekmek koyuyorsun. Böyle olursa koyamazsın diyorum. Bu poşetlerin büyük kısmı denizlere gidiyor. Kalitesizliğinden dolayı çok çabuk parçalandığı için bunu balıklar yiyor. Dolayısıyla balığı tükettiğiniz zaman poşetten geçen maddeyi sizler de almış oluyorsunuz."

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
1
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
2
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
3
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
﻿Amerika'ya yerleşen oyuncu Erdem Baş isyan etti
4
﻿Amerika'ya yerleşen oyuncu Erdem Baş isyan etti
﻿Amerika'ya yerleşen oyuncu Erdem Baş isyan etti
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
5
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
6
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
7
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
﻿Alkol tedavisi gören adam hayatını kaybetti
﻿Alkol tedavisi gören adam hayatını kaybetti
﻿Alkol tedavisi gören adam hayatını kaybetti
﻿Hakkari Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
﻿Hakkari Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
﻿Hakkari Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
﻿Beykent Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Beykent Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Beykent Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akademik personel alacak
﻿İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akademik personel alacak
﻿İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akademik personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.