Dikkat Mayt

Uzmanı anne babaları ocuklarda ‘Mayt’ tehlikesin karşı uyardı.

KAYNAK: DHA
Dikkat Mayt

Prof. Dr. Ali Satar, boyutları 1 ile 4 milimetre arasında değişen, gözle görülmeyen, insanların deri döküntüleri ile beslenen maytların (toz akarları) havaların ısınması ile üreme dönemine girdiğini belirterek uyarılarda bulundu. İşte özellikle anne babaların dikkat etmesi gereken bilgiler…

Prof. Dr. Ali Satar, insanlarla birlikte yaşam sürdüren eklem bacaklılar sınıfından maytların havaların ısınması ile birlikte üreme döneminin başladığını hatırlattı. Satar, boyutları 1 ile 4 milimetre arasında değişen, gözle görülmeyen, insanların deri döküntüleri ile beslenen maytların tedbir alınmadığı takdirde en çok çocukları olumsuz etkilediğinin altını çizdi. Maytların deri üzerinde ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini vurgulayan Satar, "En çok yaz başlarında ortaya çıkıyor ve üremeye başlıyorlar; sonbahara doğru da sayıları pik yapıyor" dedi.

Evlerde halı, kilim, yastık ve battaniye gibi yüzeylerde barınan maytların ciddi hastalıklara neden olabileceğini söyleyen Satar, "Alerjiye neden olan yapıları, bazı özel proteinlerdir. Toz akarlarının dışkılarında, salgılarında, yumurtalarında, hatta ölü vücutlarında bile insanlara alerji yapan protein benzerindeki yapılar. Bunlara ev ortamında özellikle kumaş, kilim, halı, battaniye, yastık ve şilte yüzeylerinde rastlanabilir" diye konuştu.

EVLERİ HAVALANDIRMAMIZ ŞART

Maytlarla mücadele yöntemlerine de vurgu yapan Prof. Satar, şunları söyledi:

"Sıcak buhar ile mücadele ettiğinizde, yukarıda saydığım eşyaları 60 santigrat derece üzerinde yıkandığınızda, bunlardan kurtulma şansımız var. Daha çok karanlık ve nemli yerleri tercih ediyorlar. Dolayısıyla bizim evlerimizi havalandırmamız gerekiyor. Evi havalandırmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunların bazı türleri de insan derisi altında da yaşayabiliyor. Bunlar da yine birtakım alerjilere sebebiyet verebiliyor. Ve deri üzerinde çok ciddi lezyonlara neden olabiliyorlar"

DHA

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Rıza Çalımbay'dan flaş Ankaragücü açıklaması. Adından sıkça söz ediliyordu. İlk kez Yeniçağ'a konuştu
Rıza Çalımbay'dan flaş Ankaragücü açıklaması. Adından sıkça söz ediliyordu. İlk kez Yeniçağ'a konuştu
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?
MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
Son Haberler
O kemiğinizi yaralamayın Sağlık
O kemiğinizi yaralamayın
Meme kanserine yeni ilaç mı Sağlık
Meme kanserine yeni ilaç mı
Bekir Develi'nin FETÖ'nün kanalında program yaptığı ortaya çıktı Gündem
Bekir Develi'nin FETÖ'nün kanalında program yaptığı ortaya çıktı
Haftada iki porsiyonu yetiyor Sağlık
Haftada iki porsiyonu yetiyor
Erkeğin gücüne güç katan şifalı 15 bitki Şifalı Bitkiler
Erkeğin gücüne güç katan şifalı 15 bitki
İşte olmazsa olmazımız Sağlık
İşte olmazsa olmazımız
Taksim’de kulüp çalışanları genç çifte çivili sopa zincir ve şişelerle saldırdı Gündem
Taksim’de kulüp çalışanları genç çifte çivili sopa zincir ve şişelerle saldırdı