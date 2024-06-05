Dikkat piyasa sahte gram altınla kaynıyor. Alanlar hemen kontrol ettirsin

Kaynak: TRThaber
Dikkat piyasa sahte gram altınla kaynıyor. Alanlar hemen kontrol ettirsin

Küçük yatırımcının en çok yöneldiği gram altında büyük bir vurgun ortaya çıktı. Gram altının sahtesi çıktı.

Daha önceden internetten satılan sahte gram altınlar artık güvendiğimiz kuyumculara kadar indi.

Gram altının ambalajını ve içindeki altının sahtesini yapan dolandırıcılar kuyumcuları bile kandırmayı başladı. Kuyumcular farkında olmadan bu sahte gram altınları vatandaşa sattı.

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Piyasaya bu yolla yükle miktarda sahte gram altın sokulduğu belirtildi.

PAKETİN İÇİNDEN PRİNÇ KARIŞTIRILMIŞ ALTIN ÇIKIYOR

Birikimini gram altın alarak yapan vatandaşlar ve gram altın ticareti yapan kuyumcular sahte gram altınlar nedeni ile büyük panik yaşıyor. Hem kuyumcuları hem de vatandaşları zora sokan bu durum piyasada büyük çalkantı yarattı. Kuyumcuları bile kandıran dolandırıcılar nedeni ile vatandaşların gram altın alırken mutlaka kontrol ettirmeleri istendi.

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Gram altın ambalajlarının kopyalandığı ve içindeki altına ise pirinç madeni karıştırıldığı belirlendi.

SAHTE ALTINLAR İSTANBUL'DAN GELİYOR

Bursa'da 10 farklı kuyucuya yaklaşık 500 bin lira değerinde sahte paketlenmiş gram altın satıldı. Polis 128 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek çete üyesi bir kişi belirleyerek yakaladı. Şüpheli altınları İstanbul'dan getirdiğini ve sahte olduğunu bilmediğini söyledi.

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