Uzmanlara göre Türkiye'de her yıl 30 bin kişi tromboz yani yani kan pıhtılaşmasını nedeniyle yaşamını yitiriyor. Hematoloji Uzmanı Dr. Zafer Serenli Yeğen, milyonlarca insanın yaşamını etkileyen damar tıkanıklıklarına karşı toplumsal bilinç oluşturulması gerektiğini söyledi.

Bu sayının, meme ve akciğer kanserinden ölen hasta sayısı toplamından daha fazla olduğuna dikkat çeken Yeğen, pıhtının yaş, cinsiyet ve ırk ayrımı yapmadan herkesi etkileyebileceğine dikkat çekti.

Yeğen, uzun süre hareketsizliğin pıhtı oluşumu için önemli bir risk faktörü olduğunun da altını çizdi.

TRAMBOZ RİSKİNİ ARTIRAN FAKTÖRLER NELER?

Tromboza karşı erken tanı ve uygun tedavinin hayati önem taşıdığını belirten Dr. Serenli Yeğen, tromboz riskini arttıran faktörleri de tek tek sıraladı.

Hareketsizlik, obezite ve sağlıksız beslenme, sigara kullananma, cerrahi operasyonlar ve hastanede uzun süreli yatış, kanser hastalıkları ve tedavileri ileri yaş, genetik faktörler, gebelik ve hormon replasman tedavileri,östrojen içeren doğum kontrol haplar tromboz riskini artırıyor.

Yeğen trombozdan korunmanın mümkün olduğunu ifade ederek, araştırmaların pıhtıya bağlı ölümlerin en az yarısının önlenebilir olduğunu ortaya çıkardığını aktardı.

TRAMBOZ NASIL ÖNLENİR?

Trombozu önlemenin en önemli faktörünün "sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmek" olduğunun altını çizen Yeğen "Düzenli fiziksel aktivite yaparak hareketsiz yaşamdan kaçınmak, sağlıklı beslenmek: Bol sebze-meyve tüketmek, şeker ve tuz alımını kısıtlamak, bol su içmek, sigaradan uzak durmak, uzun süre hareketsiz kalmamak, özellikle uzun yolculuklarda düzenli hareket etmek ve kilo kontrolüne önem vermek. Bununla birlikte ailenizde erken yaşta kalp hastalığı, ani ölüm, diyabet veya kolesterol yüksekliği gibi sorunlar varsa, mutlaka hekiminizle görüşerek risk değerlendirmesi yaptırmalısınız." dedi.