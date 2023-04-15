Dilan Çiçek Deniz depremzede çocuklarla bir araya geldi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından sanat camiası tek yürek oldu. Bağış ve yardım çağrıları için sosyal medya hesaplarını kullanan ünlüler, 6 Şubat'tan bu yana pek çok paylaşım yaptı. Bu isimlerden biri de, oyuncu Dilan Çiçek Deniz oldu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Son olarak Hatay’a giden Dilan Çiçek Deniz, çadır kentte çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla oyunlar oynayıp, kitap okuyan ünlü isim, o anları sosyal medya hesabından; "Bir küçük yumuşak ses, büyük ve sert seslerin üstesinden gelir dedi Kızıl Gerdan" notuyla paylaştı.

Oyuncunun gönderisine "Güzel kalbinden öperim", "İyi ki varsın" ve "Harikasınız" gibi yorumlar yapıldı.



