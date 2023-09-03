Dilan Çiçek Deniz ve Boran Kuzum'dan festival pozu

"La La Land" filminin ödüllü yönetmeni Damien Chazelle'in jüri başkanlığı yaptığı dünyanın en eski festivali Venedik Film Festivali geçtiğimiz hafta başladı. Prestijli “Altın Aslan” ödülü için filmler kıyasıya yarışırken kırmızı halıda da ünlü isimlerin şık görünümleri yaşıyor.

9 Eylül'e kadar devam edecek film festivaline Dilan Çiçek Deniz ve Boran Kuzum katıldı.

İtalyan bir güzellik markasının davetlisi olan ikili, şık stilleriyle kırmızı halının en dikkat çeken isimleri oldu.

Dilan Çiçek Deniz ip askılı ve transparan detaylı bir elbise ile kırmızı halıda boy gösterdi.

Boran Kuzum kırmızı halıda Giorgio Armani imzalı bir takım elbise giydi.