Dilan Çiçek Deniz yapımcı oldu. İlk filmini açıkladı

Geçirdiği estetik operasyonlar ve değişimiyle sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yapımcılığa adım attı.

Dilan Çiçek Deniz yapımcı oldu. İlk filmini açıkladı

Özel hayatı ve estetik haberleriyle sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz günlerde bu yıl 80'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'ne katılmıştı. Ünlü isim, cesur tarzıyla oldukça dikkat çekmişti.

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Siyah ışıltılı tülden bir elbise giyen Deniz'in iddialı tarzı takipçilerinden tam not almıştı.

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HEM YAPIMCI HEM OYUNCU

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz yapımcı oldu. Deniz 'Dilan Hakkında Konuşmalıyız' adlı kısa filmin afişini paylaşarak yapımcılığını üstlendiğini duyurdu.

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Ekim ayında çekilecek film, sinema eğitimi almış ‘Dilan’ın 30 yaşına sayılı günler kala hayatı hakkında çözülmemiş meseleleri halletmeye yeltenmesini anlatıyor. Filmin yönetmeni Umut Şilan Oğurlu.

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