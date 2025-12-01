Geçtiğimiz gece Cihangir’in popüler mekânı Geyik’te yeni sevgilisiyle samimi anlar yaşarken kameralara yakalandı.

Dilan Çiçek Deniz’e veda, yeni aşka merhaba! Rafael Cemo Çetin’in yeni sevgilisiyle kameralara yakalandı! - Resim : 1

Hürriyet’te yer alan habere göre, fotoğraflarının çekildiğini fark eden çift öfkelenirken, Rafael soruları cevapsız bıraktı.

Dilan Çiçek Deniz’e veda, yeni aşka merhaba! Rafael Cemo Çetin’in yeni sevgilisiyle kameralara yakalandı! - Resim : 2

Sevgilisi ise muhabirlere uzaklaşırken şu sözlerle patladı: “Bana yapmasanız bunu olmaz mı? Çok sinirliyim!”

Dilan Çiçek Deniz’e veda, yeni aşka merhaba! Rafael Cemo Çetin’in yeni sevgilisiyle kameralara yakalandı! - Resim : 3

RAFAEL CEMO ÇETİN KİMDİR?

Rafael Cemo Çetin, Türk sinema sektöründe oyuncu, yönetmen ve yapımcı olarak tanınan bir isim. 11 Ağustos 1992 tarihinde Almanya'nın Berlin şehrinde doğdu.

Dilan Çiçek Deniz’e veda, yeni aşka merhaba! Rafael Cemo Çetin’in yeni sevgilisiyle kameralara yakalandı! - Resim : 4

Babası ünlü yönetmen ve yapımcı Sinan Çetin, annesi ise Alman sinematograf Rebekka Haas'tır.

Dilan Çiçek Deniz’e veda, yeni aşka merhaba! Rafael Cemo Çetin’in yeni sevgilisiyle kameralara yakalandı! - Resim : 5

Çocukluğu Almanya'da geçmiş, ancak eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamladı. New York'ta liseyi bitirdikten sonra SVA School of Visual Arts'ta (School of Visual Arts) 4 yıl yönetmenlik eğitimi almış ve oyunculuk dersleri aldı.

Dilan Çiçek Deniz’e veda, yeni aşka merhaba! Rafael Cemo Çetin’in yeni sevgilisiyle kameralara yakalandı! - Resim : 6

Sinema kariyerine babasının etkisiyle erken yaşta adım attı. 2002 yılında Sinan Çetin'in yönettiği Romantik filminde müzisyen Teoman'ın çocukluğunu canlandırarak ilk rolünü aldı.

Dilan Çiçek Deniz’e veda, yeni aşka merhaba! Rafael Cemo Çetin’in yeni sevgilisiyle kameralara yakalandı! - Resim : 7

2012'de Çanakkale Çocukları filminde Haluk Bilginer, Wilma Elles gibi isimlerle rol almış; 2018'de Yaşamayanlar dizisinde ve Istasyon filminde yer aldı.

Dilan Çiçek Deniz’e veda, yeni aşka merhaba! Rafael Cemo Çetin’in yeni sevgilisiyle kameralara yakalandı! - Resim : 8

2019'da hem yapımcılığını üstlendiği hem de New Yorklu fotoğrafçı Dylan karakterini oynadığı New York in New York filmiyle dikkat çekti.

Dilan Çiçek Deniz’e veda, yeni aşka merhaba! Rafael Cemo Çetin’in yeni sevgilisiyle kameralara yakalandı! - Resim : 9

Diğer önemli projeleri arasında 2021 yapımı Düşlerin Yolu bulunuyor. Kariyerinde hem kamera önünde hem arkasında aktif rol alarak çok yönlü bir profil çizdi.

Dilan Çiçek Deniz’e veda, yeni aşka merhaba! Rafael Cemo Çetin’in yeni sevgilisiyle kameralara yakalandı! - Resim : 10

Rafael Cemo Çetin, magazin basınında sıkça ilişki haberleriyle anılınıyor.

Dilan Çiçek Deniz’e veda, yeni aşka merhaba! Rafael Cemo Çetin’in yeni sevgilisiyle kameralara yakalandı! - Resim : 11

Özellikle oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile yaşadığı iddia edilen aşk ve sonrasındaki ayrılık, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Dilan Çiçek Deniz’e veda, yeni aşka merhaba! Rafael Cemo Çetin’in yeni sevgilisiyle kameralara yakalandı! - Resim : 12

Yakın dönemde yeni ilişkileri ve İstanbul Boğazı'nda sörf yaptığı gibi sıra dışı aktiviteleriyle haberlere konu olmuştu.

Dilan Çiçek Deniz’e veda, yeni aşka merhaba! Rafael Cemo Çetin’in yeni sevgilisiyle kameralara yakalandı! - Resim : 13

Rafael Cemo Çetin, babasının mirasını sürdürerek sinema sektöründe yükselen bir isim olarak dikkat çekmeye devam ediyor.

Dilan Çiçek Deniz’e veda, yeni aşka merhaba! Rafael Cemo Çetin’in yeni sevgilisiyle kameralara yakalandı! - Resim : 14

Dilan Çiçek Deniz’e veda, yeni aşka merhaba! Rafael Cemo Çetin’in yeni sevgilisiyle kameralara yakalandı! - Resim : 15

Dilan Çiçek Deniz’e veda, yeni aşka merhaba! Rafael Cemo Çetin’in yeni sevgilisiyle kameralara yakalandı! - Resim : 16

Kutsal mı değil mi polemiği! Burak Sergen'den Dilan Çiçek Deniz'e sert tepkiKutsal mı değil mi polemiği! Burak Sergen'den Dilan Çiçek Deniz'e sert tepkiMagazin
Dilan Çiçek Deniz'den sevgilisine aşk dolu paylaşımDilan Çiçek Deniz'den sevgilisine aşk dolu paylaşımMagazin
Yönetmenin oğlu ile aşk yaşıyordu! Dilan Çiçek Deniz'den şaşırtan ayrılık açıklamasıYönetmenin oğlu ile aşk yaşıyordu! Dilan Çiçek Deniz'den şaşırtan ayrılık açıklamasıMagazin