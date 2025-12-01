Geçtiğimiz gece Cihangir’in popüler mekânı Geyik’te yeni sevgilisiyle samimi anlar yaşarken kameralara yakalandı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, fotoğraflarının çekildiğini fark eden çift öfkelenirken, Rafael soruları cevapsız bıraktı.

Sevgilisi ise muhabirlere uzaklaşırken şu sözlerle patladı: “Bana yapmasanız bunu olmaz mı? Çok sinirliyim!”

RAFAEL CEMO ÇETİN KİMDİR?

Rafael Cemo Çetin, Türk sinema sektöründe oyuncu, yönetmen ve yapımcı olarak tanınan bir isim. 11 Ağustos 1992 tarihinde Almanya'nın Berlin şehrinde doğdu.

Babası ünlü yönetmen ve yapımcı Sinan Çetin, annesi ise Alman sinematograf Rebekka Haas'tır.

Çocukluğu Almanya'da geçmiş, ancak eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamladı. New York'ta liseyi bitirdikten sonra SVA School of Visual Arts'ta (School of Visual Arts) 4 yıl yönetmenlik eğitimi almış ve oyunculuk dersleri aldı.

Sinema kariyerine babasının etkisiyle erken yaşta adım attı. 2002 yılında Sinan Çetin'in yönettiği Romantik filminde müzisyen Teoman'ın çocukluğunu canlandırarak ilk rolünü aldı.

2012'de Çanakkale Çocukları filminde Haluk Bilginer, Wilma Elles gibi isimlerle rol almış; 2018'de Yaşamayanlar dizisinde ve Istasyon filminde yer aldı.

2019'da hem yapımcılığını üstlendiği hem de New Yorklu fotoğrafçı Dylan karakterini oynadığı New York in New York filmiyle dikkat çekti.

Diğer önemli projeleri arasında 2021 yapımı Düşlerin Yolu bulunuyor. Kariyerinde hem kamera önünde hem arkasında aktif rol alarak çok yönlü bir profil çizdi.

Rafael Cemo Çetin, magazin basınında sıkça ilişki haberleriyle anılınıyor.

Özellikle oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile yaşadığı iddia edilen aşk ve sonrasındaki ayrılık, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Yakın dönemde yeni ilişkileri ve İstanbul Boğazı'nda sörf yaptığı gibi sıra dışı aktiviteleriyle haberlere konu olmuştu.

Rafael Cemo Çetin, babasının mirasını sürdürerek sinema sektöründe yükselen bir isim olarak dikkat çekmeye devam ediyor.