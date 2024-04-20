Dilan Çiçek Deniz'in son pozları olay oldu. Estetikleriyle gündemdeydi

Son zamanlarda ünlülerden yeni pozlar gelmeye devam ediyor. Birçok ünlü isim sosyal medyadan peş peşe paylaşım yapmayı arttırdığı görüldü.

Son olarak yüzündeki dönüşümle sıkça gündeme gelen başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz, estetik operasyonları hakkında "O an içimden geldiği gibi hareket ettim, bir deneme yapmak istedim" şeklindeki sözleriyle uzun süre dikkatleri üzerine çekmişti.

Deniz, yeni görünümüyle yine magazin dünyasının odağı haline geldi. Bir etkinliğe katılan Deniz, şıklığıyla göz doldurdu.

2014 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında ikinciliği elde ettikten sonra oyunculuk kariyerine başlayan Dilan Çiçek Deniz, hem performansı hem de güzelliğiyle adından sıkça söz ettiriyor.

Yakın dönemde, yüzünde yaptırdığı "Badem göz, çene dolgusu ve Fransız askısı" işlemleriyle dikkatleri üzerine çeken Deniz, bu estetik müdahaleler hakkında "Kalbimin o an istediği buydu, denemek istedim" demiş ve bu sözleriyle gündem olmuştu.

GECENİN YILDIZI OLDU

Dilan Çiçek Deniz, son görünümüyle yine magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Katıldığı özel bir etkinlikte giydiği siyah transparan elbisesiyle geceye damgasını vurdu.

BEĞENİ VE YORUM YAĞMURU

Dilan Çiçek Deniz'in en yeni fotoğrafları kısa sürede beğeni ve yorumlarla dolup taştı.

Ünlü oyuncuya yapılan yorumlardan bazıları şöyle: 'Muhteşem görünüyorsun', 'Zarif ve güzel', 'Her zaman olduğu gibi çok şıksın'.

ÜNLÜLERİN SON POZLARI DA OLAY OLMUŞTU

Kalça estetiği yaptıran Songül Karlı'dan yeni pozlar gündemi sarsmıştı. Bu pozlara takipçilerinden yorum yağmıştı.

Başak Dizer'den kuğu gibi pozlar gelmişti.

Galatasaray'ın Uruguay asıllı yıldızı Lucas Torreira ile yaşadığı ilişkiyle magazin dünyasında sıkça adından bahsettiren Devrim Özkan, ayrılıklarıyla da uzun süre gündemde kalmıştı. Devrim Özkan, tatil fotoğraflarıyla gözleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Leopar desenini yeniden moda haline getirmekte kararlı olan pop yıldızı Hadise, son fotoğraflarıyla adeta göz kamaştırmıştı.

Başarıları ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken tanınmış oyuncu Devrim Özkan, özel yaşamıyla da sürekli olarak gündemde yer almıştı.

Galatasaray'ın Uruguay kökenli futbolcusu Lucas Torreira ile yaşadığı aşkla bir dönem magazin manşetlerini süsleyen Özkan, şimdilerde tatil fotoğraflarıyla adından söz ettirmişti.