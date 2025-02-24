Dilan Çıtak boşanıyor mu? Dedikodu kazanları kaynamaya başladı… Her şeyi sildi hesabını kapattı

Ünlü şarkıcı Dilan Çıtak eşi Levent Dörter ile ayrılacağı iddiaları gündeme bomba gibi düşüyor. 2022 yılında Levent Dörter ile dünyaevine giren Dilan Çıtak eşiyle birlikte şoke eden bir karar aldı.

PAYLAŞIMLARI SİLDİ HESABINI KAPATTI

Gazeteci Uğur Kotan ikilinin boşanma kararı aldığını duyurdu. Dilan Çıtak paylaşımında "Uyan güzel kız seni yepyeni başlangıçlar bekliyor" yarken, Levent Dörter ise daha duygusal "Sevdiğiniz birini bırakmak yapacağınız en zor şeydir ama aynı zamanda özgürleştiricidir" ifadelerini kullandı.

Dilan Çıtak'ın eşi devamında ise "Kendimizi gerçekten bulmak için bazı insanları kaybetmemiz gerekir" dedi.

Levent Dörter ayrıca eşiyle olan paylaşımlarını da sildi. Dilan Çıtak ise paylaşımdan sonra hesabını kapattı.