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  • İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak sitem etti. 20 bin TL farkla Hadise'ye verildi

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak sitem etti. 20 bin TL farkla Hadise'ye verildi

İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak, şubat ayında çıkaracağı şarkıyı meslektaşı Hadise'yi kaptırınca sosyal medya hesaplarından sitemini dile getirdi.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 09:51
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Dilan Çıtak Tatlıses şarkıyı Hadise'ye kaptırınca sitem etti!

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak sitem etti. 20 bin TL farkla Hadise'ye verildi
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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, istediği şarkıyı Hadise'ye kaptırdı. Tatlıses bu  duruma Twitter'dan isyan etti.

Şarkıcı, 20 bin TL yüzünden beğendiği eseri Hadise'ye kaptırınca açıklama yaptı. 

Çıtak, "Şubat ayında çıkarmak için hazırladığımız parça son dakika 20 bin TL fark ile Hadise'ye verildi. Yönetimi beceremeyen bir aracı sebebi ile. Her şarkıcıya ayrı fiyat ile gönderildiğini bilmiyorduk maalesef. Olsun en azından taş gibi ses okuyacak biz de son ses dinleyeceğiz" dedi. 


 

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