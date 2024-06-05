Dilan Polat cezaevinde değil 2 aydır o evde kalıyor. Canlı yayında şok iddia

Kara para aklama suçundan tutuklu olan Dilan Polat'ın cezaevinde son zamanlarda kendisine zarar verdiği haberleri dolaşıyordu. Bakırköy Başsavcılığı'na sunulan adli tıp raporu, Polat'ın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Adli Psikiyatri servisine yatırılması gerektiğini önerdi.

"2 AYDIR SERBEST"

Dilan Polat'ın cezaevinde yaşadığı olaylar gündemdeyken, televizyon programı "Söylemezsem Olmaz"da yer alan Bircan Bali'den dikkat çeken bir iddia geldi. Bali, "Dilan Polat'ın şu anda hapishanede mi yoksa hastanede mi olduğuna dair büyük bir iddia ortaya koyacağım. Bir tanığın ifadelerine dayanarak söylüyorum; iddiaya göre, Polat son 2 aydır serbest bırakılmış, kendi evi dışında bir yerde çocuklarıyla vakit geçiriyor ve basından uzak olan arkadaşlarıyla birlikte saatler geçiriyormuş" dedi.

"YAKINDA BAKIRKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI'NDAN ÇEKİLMİŞ BİR FOTOĞRAFIN ORTAYA ÇIKACAK"

Bali ayrıca, "Yakın zamanda Dilan'ın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları'ndan çekilmiş bir fotoğrafın ortaya çıkacağını ve bu fotoğrafın bilinçsizce çekilmiş gibi gösterileceğini iddia ediyorum. Ancak gerçekte böyle bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır" şeklinde bir iddiada bulundu.

"HERKES TARAFINDAN YALANLANACAK BİR İDDİADIR"

Dilan Polat'ın ailesinin avukatı Hüseyin Kaya ise bu iddiaları yalanlayarak, "Bu iddia sadece devlet tarafından değil, benden önce açıklanan herkes tarafından yalanlanacak bir iddiadır. Bu iddiayı temellendirmek için hangi kanıtlara dayandığınızı merak ediyorum. Bu suçlama, Türkiye Adalet Bakanlığı'nı hedef alan ciddi bir iddiadır" şeklinde konuştu.