Dilan Polat cezaevinde değil 2 aydır o evde kalıyor. Canlı yayında şok iddia

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dilan Polat cezaevinde değil 2 aydır o evde kalıyor. Canlı yayında şok iddia

Bircan Bali Söylemezsem Olmaz programına geri döndü. Bali, bomba gibi bir iddia ile ekranlara dönmüşken 2 aydır Dilan Polat'ın cezaevinde değil ve kendi evi dışında bir evde olduğunu ve çocuklarıyla görüştüğünü söyledi. Avukatı canlı yayına bağladı.

Kara para aklama suçundan tutuklu olan Dilan Polat'ın cezaevinde son zamanlarda kendisine zarar verdiği haberleri dolaşıyordu. Bakırköy Başsavcılığı'na sunulan adli tıp raporu, Polat'ın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Adli Psikiyatri servisine yatırılması gerektiğini önerdi.

"2 AYDIR SERBEST"

Dilan Polat'ın cezaevinde yaşadığı olaylar gündemdeyken, televizyon programı "Söylemezsem Olmaz"da yer alan Bircan Bali'den dikkat çeken bir iddia geldi. Bali, "Dilan Polat'ın şu anda hapishanede mi yoksa hastanede mi olduğuna dair büyük bir iddia ortaya koyacağım. Bir tanığın ifadelerine dayanarak söylüyorum; iddiaya göre, Polat son 2 aydır serbest bırakılmış, kendi evi dışında bir yerde çocuklarıyla vakit geçiriyor ve basından uzak olan arkadaşlarıyla birlikte saatler geçiriyormuş" dedi.

a.png

"YAKINDA BAKIRKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI'NDAN ÇEKİLMİŞ BİR FOTOĞRAFIN ORTAYA ÇIKACAK"

Bali ayrıca, "Yakın zamanda Dilan'ın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları'ndan çekilmiş bir fotoğrafın ortaya çıkacağını ve bu fotoğrafın bilinçsizce çekilmiş gibi gösterileceğini iddia ediyorum. Ancak gerçekte böyle bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır" şeklinde bir iddiada bulundu.

aa.png

"HERKES TARAFINDAN YALANLANACAK BİR İDDİADIR"

Dilan Polat'ın ailesinin avukatı Hüseyin Kaya ise bu iddiaları yalanlayarak, "Bu iddia sadece devlet tarafından değil, benden önce açıklanan herkes tarafından yalanlanacak bir iddiadır. Bu iddiayı temellendirmek için hangi kanıtlara dayandığınızı merak ediyorum. Bu suçlama, Türkiye Adalet Bakanlığı'nı hedef alan ciddi bir iddiadır" şeklinde konuştu.

Son Haberler
Turkcell'in eski sahibi markette alışveriş yaparken görüntülendi. Forbes'in milyarderler listesindeydi Gündem
Turkcell'in eski sahibi markette alışveriş yaparken görüntülendi. Forbes'in milyarderler listesindeydi
Zuhal Topal kızdı bağırdı çağırdı masayı terk etti. Yarışmacılar dondu kaldı Magazin
Zuhal Topal kızdı bağırdı çağırdı masayı terk etti. Yarışmacılar dondu kaldı
325 Euro yardımın hesaplara yatacağı tarih belli oldu Ekonomi
325 Euro yardımın hesaplara yatacağı tarih belli oldu
Dünyanın en büyük doğal gökdeleni Türkiye'de Gündem
Dünyanın en büyük doğal gökdeleni Türkiye'de
5 kadından 8 çocuk yaptı. Kim bu ünlü şarkıcı? Magazin
5 kadından 8 çocuk yaptı. Kim bu ünlü şarkıcı?
İsrail yedek asker sayısını artırdı Dünya
İsrail yedek asker sayısını artırdı
Gibi dizisinde sınır güvenliğiyle dalga geçildi: "Girerken kimse bir şey sormadı" Gündem
Gibi dizisinde sınır güvenliğiyle dalga geçildi: "Girerken kimse bir şey sormadı"