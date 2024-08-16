Dilan Polat davasında gizli tanık her şeyi anlattı. Sistemi ben kurdum dedi 3 sayfalık mektup yazdı

Dilan ve Engin Polat davasında önemli bir gelişme yaşandı. Dosyada gizli tanık olarak yer alan kişi, üç sayfalık bir itiraf mektubu göndererek yasa dışı bahsin tüm detaylarına vakıf olduğunu ve İsviçre'deki tüm delil ve belgeleri mahkemeye sunacağını duyurdu.

"ARTIK GİZLENMEK İSTEMİYORUM"

Arzu Kaya'nın haberine göre, gizli tanık, "Artık gizlenmek istemiyorum. İfademin tanık değil, sanık olarak alınmasını istiyorum. Buzdağının tamamını teslim edeceğim" diyerek, bahis sitelerini kendisinin oluşturduğu bir program üzerinden eşinin yönettiğini açıkladı.

" "BU İHANETİN BEDELİNİ HERKES ÖDEMELİ"

Tanık, kazandığı paraları da teslim edeceğini belirterek, "Bu ihanetin bedelini biz de dahil suça karışan herkes ödemeli" ifadelerini kullandı.

HER ŞEYİ SAKLAMIŞ

Gizli tanığın, bir dönem yasa dışı bahis baronu olarak bilinen Derkan Başer ile çalıştığı ve bahis paralarının aktarıldığı soğuk cüzdanları, yazışmaların yapıldığı telefonları, bilgilerin saklandığı hard diskleri ve diğer dijital materyalleri eşi aracılığıyla sakladığı öğrenildi. Ayrıca, arama yapılan şirketlerden kaçırılan tüm yazışmalar, laptoplar, bahis sitesi yönetim bilgileri, banka hesap bilgileri ve kiralık kasalarla ilgili bilgileri de mahkemeye sunmayı taahhüt etti.

"FARKLI BİR CEZAEVİNE NAKLİNİ TALEP ETTİ"

Tanık, kendi geliştirdiği program sayesinde birçok ülkede eşinin kullandığı bilgisayarın IP adresini göründüğünü ve bu yolla onu koruma altına aldığını belirtti. İfadesi alındıktan sonra farklı bir cezaevine naklini talep eden tanık, tüm bu bilgileri mahkemeye sunacağını ifade etti.