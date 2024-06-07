Dilan Polat davasının hakimi baskı var diyerek davadan çekildi

Aylardır cezaevinde bulunan Dilan ve Engin Polat çiftinin Banu Parlak'ın mekanının kurşunlanmasında azmettirici oldukları suçlamasıyla yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.

Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi davadan çekilme kararı aldı.

Müslim Sarıyar'ın haberine göre hakim davadan çekilme kararının verdiği dilekçede açıkladı.

Dilekçede halim Dilan Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya'nın kendisiyle "Özel olarak görüşmek için baskı yaptığını" iddia etti.

Hakim dilekçede avukat Kaya'nın taleplerini reddettiğini, buna rağmen ısrarcı tavırlarını sürdürdüğünü ileri sürdü.

Dilekçede avukatın, hakimin odasına izinsiz girdiği de belirtiliyor. Ayrıca avukatın hakimi "Ne demek görüşemezsiniz, siz hakim değilsiniz" şeklindeki ifadeler kullandığı da yer alıyor.

Hakimin dilekçesi şu şekilde:

Mahkememize ait yukarıda esas sayısı yazılı dosyanın tensibi yapılıp ara karar kurulduktan sonra 03.06.2024 tarihinde saat 11.00 sıralarında duruşma salonu ile kalem arasında koridorda sanık Dilan Polat müdafii Av. Hüseyin Kaya'nın mahkeme hakimini mübaşir huzurunda sözlü olarak tehdit ettiği ve zorla hakimin odasına girdiği anlaşılmıştır. Mahkeme hakimi bu durumu zapta geçirip şikayetçi olmuş ve Adalet Bakanlığı'nın 03.06.2024 tarih ve ... sayılı oluruyla Av. Hüseyin Kaya hakkında yasal işlemler başlatılmıştır.

Ayrıca duruşma hakimi, Av. Hüseyin Kaya'nın kendisiyle görüşmek için odasında baskı yapmaya çalıştığını, bu görüşmenin odada yapılmadığını, tüm bu olayların ardından kendisine karşı görev yapma inancının zedelendiğini ve bu nedenle çekilme talebinde bulunduğunu belirtmiştir. Hakimin beyanları doğrultusunda duruşma hakimi davadan çekilmiştir. Bu itibarla CMK'nın 30/1 maddesi gereğince çekilme talebinin kabulü ile dosyaya bakacak başka bir hakimin görevlendirilmesini talep ederim. Gereği rica olunur.

BANU PARLAK DAVASI NEYDİ?

Şarkıcı ve güzellik salonu sahibi Banu Parlak’ın Bahçeşehir'deki işyeri kurşunlandı. Parlak, Dilan ve Engin Polat çiftini suçlamış ve dava açılmıştı.

Davanın İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Barış Boyun'un örgüt davasıyla birleştirme kararı verilmişti.