Dilan Polat, Hande Yener'i topa tuttu: Engellemişsin korktun mu?

Hande Yener'in Benden Bir Tane Daha Yok" şarkısını söyleyen Dilan Polat, "Hande beni engellemişsin korktun mu? Ama bak senin şarkılarını dinlemeye devam ediyorum" ifadelerini kullanarak Yener’i yerden yere vurdu.

Cezaevinden çıktıktan sonra paylaşımlarına kaldığı yerden devam eden Dilan Polat, sosyal medya hesabından Hande Yener’e sitemde bulundu.

Dilan Polat, çektiği bir videoda “Hande Yener bizim tüm özel günlerimize geldi, parasını da ödedi. Cezaevindeyken 'çok özlüyorum' diye tweet attığını gördüm ama ben çıktıktan sonra beni engellemiş. Ne mana Hande?” dedi.

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASINDA DA SAHNE ALMIŞTI

Polat’ın gösterişli partilerinde yer alan Hande Yener, 2022'de Dilan Polat'ın 2023'te Times Meydanı'na reklamla verilen doğum günü kutlamasında da sahne almıştı. Hande Yener’in Dilan Polat'ın sürpriz partiler, evlilik yıldönümleri ve özel organizasyonlarda da sahneye çıktığı görüldü.