Dilan Polat ile 'kara kutusu Şule' birbirine girdi! Hızını alamadı ağzını da bozdu

Dava süresince sınır dışı edilen yardımcı Şule'yi Dilan Polat geri getirebilmek için 'elimden geleni yapıyorum' demiş, Şule'nin dönmesiyle havalara uçmuştu. Dilan Polat bu kez ki tavrıyla ağızları açık bıraktı.

MESAJLARI PAYLAŞIP AĞZINA GELENİ SÖYLEDİ

Evin ‘kara kutusu’ olarak nitelendirilen Şule ile Dilan Polat birbirine girdi. Polat yardımcısının mesajlarını paylaşarak "Sen benim patronum değilsin, ben senin patronunum. Haddini bil dedi. "

DAHA FAZLA DAYANAMADI AĞZINI BOZDU

Fenomen "Bu kadar hadsizlik o kadar fazla ki; cidden çalışmak istemiyor, gelmek istemiyor zoraki geliyor ama cidden pardon derler adama yani. Sen zaten çoktan kafana Dubai'ye gitmeyi göze almıştın, sen zaten giderken bunu planlamıştın! Hadi ya hadi... Bu alenen beni tehdit ediyor. Senin karşında kim var ya sen beni elinde oynatıyorsun" dedi.

Dilan Polat "Sen benim evime gelen birine karışamazsın. G.tümü yırttım ortadan ikiye çalışma izni alacağım diye, niye yırttım kendimi. Yazık yazık" diyerek sinirlendi.