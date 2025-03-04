Dilan Polat Kur'an-ı Kerim-i okuduğu anları paylaştı! Yaptığı hata olay oldu

Ünlü Fenomen Dilan Polat, sosyal medyadan yapmış olduğu paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmiş. Sonrasında yapılan araştırmalar neticesinde "Kara para aklama ve vergi kaçırma" suçlarından 10 ay boyunca hapis yatmıştı. Tahliye sonrası paylaşımlarına hiç dikkat etmeyen Dilan Polat, tahliye için düzenlediği parti de kardeşi Sıla Doğu ile dudak dudağa poz vermişti.

"Hayasızca hareket" nedeniyle o dönemde de gözaltına alınan Dilan Polat hiç hız kesmeden sosyal medya paylaşımlarına devam etti.

Davaları sürecinde cuma günleri Kuran-ı Kerim okurken videolar paylaşan isim, cezaevinde de namaz kıldıklarını sıkça dile getirmişti.

PAYLAŞTIKLARI VİDEO NEDENİYLE GÖZALTINA ALINDILAR

Son olarak paylaşmış olduğu görüntülerde uyuşturucu madde etkisinde oldukları iddia edilen Dilan Polat yine geçmişteki bir paylaşımı ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

'Uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak' suçlarından haklarında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan Dilan-Engin Polat çifti serbest bırakılmıştı. Boşanma kararı aldığını söyleyen Polatlar, sosyal medyadan uzak kalacaklarını da duyurdular. Engin ve Dilan Polat sosyal medyadan paylaşım yapmazken Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, Polat çiftinin evinden paylaşım yapmaya devam ediyor. Dilan Polat'tan sıkça bahsediyor. Sıla Doğu Kuran-ı Kerim okumaları ile ilgili olan eleştiri için ise, Sıla Doğu, başka bir paylaşımı referans göstererek 'Dilan Polat ismi olmazsa hepiniz açsınız be" yazdı.

KUR'AN-I KERİM'İ TERSTEN OKUDU

Son olarak Dilan Polat'ın Kur'an-ı Kerim'i tersten okuduğu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Polat, sağdan sola okunması gereken Kur’an-ı Kerim’i soldan sağa doğru okumasıyla tepki çekti.

Görüntülerde üstüne giydiği kürkü ve başına bağladığı marka şalıyla da eleştirilen Dilan Polat'ın paylaşımına "Allah'ım sen ne olur kabul et, gerçekler ortaya çıksın tek dileğim bu" notunu düşmüştü.

Geçtiğimiz günler yeniden bir iş yeri açılış töreni yapan ve gösterişli yaşamına devam ettiğini paylaşımları ile takipçilerine sunan Dilan Polat, Kuran-I Kerim okurken ki videoları ile yine kendinden söz ettirdi.