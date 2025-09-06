Dilan Polat mesajları ifşa edip resti çekti! Evden kovulmuştu

Kaynak: Haber Merkezi
Dilan Polat ve Engin Polat çifti, bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu. Dilan Polat, eşi Engin Polat’ın kendisini evden kovduğunu iddia ederek sosyal medya hesabından kocasının kendisine gönderdiği mesajları te tek ifşa etti.

Kardeşi Sıla Doğu’nun yanına sığınan Polat, öfkesini dizginleyemedi ve Engin Polat’a yönelik sert ifadeler kullandı. Dilan Polat, sosyal medyada yayınladığı mesajlarda, “3. çocuğu doğur, sonra evden kovul. Pardon sen kimsin? Hadi, yolun açık olsun canım!” diyerek sitem etti.

9.webp

MESAJLARI İFŞA ETTİ

Ardından, Engin Polat’la aralarında geçen mesajları ifşa eden Polat, “Benimle güzelsin, bensiz kertenkeleye benziyorsun pişkin!” sözleriyle dikkat çekti.

67.webp

“BOŞANIYORUM SENDEN!”

Tartışmanın dozunu artıran Dilan Polat, “Boşanıyorum senden, avukatını ara!” diyerek Engin Polat’a rest çekti. Çiftin yaşadığı bu kriz, sosyal medyada geniş yankı uyandırırdı.

uj.webp

6.webp

