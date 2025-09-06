Dilan Polat mesajları ifşa edip resti çekti! Evden kovulmuştu

Kardeşi Sıla Doğu’nun yanına sığınan Polat, öfkesini dizginleyemedi ve Engin Polat’a yönelik sert ifadeler kullandı. Dilan Polat, sosyal medyada yayınladığı mesajlarda, “3. çocuğu doğur, sonra evden kovul. Pardon sen kimsin? Hadi, yolun açık olsun canım!” diyerek sitem etti.

MESAJLARI İFŞA ETTİ

Ardından, Engin Polat’la aralarında geçen mesajları ifşa eden Polat, “Benimle güzelsin, bensiz kertenkeleye benziyorsun pişkin!” sözleriyle dikkat çekti.

“BOŞANIYORUM SENDEN!”

Tartışmanın dozunu artıran Dilan Polat, “Boşanıyorum senden, avukatını ara!” diyerek Engin Polat’a rest çekti. Çiftin yaşadığı bu kriz, sosyal medyada geniş yankı uyandırırdı.