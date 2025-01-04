Dilan Polat üç koruma eşliğinde kahve molası verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dilan Polat üç koruma eşliğinde kahve molası verdi

Ünlü fenomen Dilan Polat, sosyal medyadan paylaşımlarını sürdürüyor. Bir gün maddi olarak zorluk içinde olduğu için gözyaşları içinde açıklama yapan Polat, farklı bir gün ise korumalar eşliğinde kahve keyfi yaptığı anları paylaşıyor.

Dilan Polat sosyal medyadaki paylaşımları ile yine dikkat çekiyor. Yaptığı paylaşımlarda maddi sıkıntı çektiğini ima eden Polat, geçtiğimiz günlerde telefonunun faturasını ödemediği için kapandığını takipçileri ile paylaşmıştı.

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Maddi olarak zorluk içinde olduğunu göstermeye çalışan Polat, bir yandan da eski gösterişli günlerini özlediğini vurguluyor. Birkaç gün önce özel kostümlerle hayvanat bahçesinde pozlar veren Dilan Polat, korumasına şemsiyesini tutturarak içtiği kahve ile de videolar paylaşmıştı.

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Can güvenliği için koruma ile gezdiğini ifade eden Polat, son olarak yaptığı paylaşımda yine korumalarına şemsiyesini tutturdu. Üç kişinin eşliğinde arabası ile kahve molası veren Polat, mahkeme süreci devam ederken paylaşımlarını sürdürüyor.

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