Dilan Polat üç koruma eşliğinde kahve molası verdi

Dilan Polat sosyal medyadaki paylaşımları ile yine dikkat çekiyor. Yaptığı paylaşımlarda maddi sıkıntı çektiğini ima eden Polat, geçtiğimiz günlerde telefonunun faturasını ödemediği için kapandığını takipçileri ile paylaşmıştı.

Maddi olarak zorluk içinde olduğunu göstermeye çalışan Polat, bir yandan da eski gösterişli günlerini özlediğini vurguluyor. Birkaç gün önce özel kostümlerle hayvanat bahçesinde pozlar veren Dilan Polat, korumasına şemsiyesini tutturarak içtiği kahve ile de videolar paylaşmıştı.

Dilan Polat paylaşım uğruna aslanla poz verdi

Can güvenliği için koruma ile gezdiğini ifade eden Polat, son olarak yaptığı paylaşımda yine korumalarına şemsiyesini tutturdu. Üç kişinin eşliğinde arabası ile kahve molası veren Polat, mahkeme süreci devam ederken paylaşımlarını sürdürüyor.

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