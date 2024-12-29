Dilan Polat paylaşım uğruna aslanla poz verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dilan Polat paylaşım uğruna aslanla poz verdi

Dilan Polat sosyal medya paylaşımlarına hiç hız kesmeden devam ediyor. Ünlü fenomen haklarında süren davalar nedeniyle şirketlerine giremediği için dert yanarken bir yandan da takipçileri için farklı içerikler hazırlamak için uğraş veriyor.

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla 10 ay tutuklu kalan ve tahliye edilen Dilan Polat sosyal medya üzerinden dikkat çekmek için her yolu deniyor.

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Mahkeme süreçleri devam eden ve şirketlerine kayyum atanan isim mahkeme sonrası kısa bir süre gösterişli paylaşımlarına devam etmiş, gelen tepkiler sonrasında ise maddi zorluk ifadeleri yer alan içeriklerle takipçilerine seslenmişti.

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Dilan Polat, maddi zorluk yaşadıklarını dile getiren sözleri sonrası mahkeme tarihi yaklaştığın da manevi içerikli videolarla takipçilerine seslenmişti.

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Tesettürlü pozlar paylaşan ve özellikle de cuma günleri Kuran-ı Kerim okuduğu anları, türbe ziyaretlerine yer vermişti. Geçtiğimiz günlerde yeniden hakim karşısına çıkan isim ile ilgili kararlar devam edip mahkeme ertelenince Dilan Polat bir süre hastane paylaşımları yaptı.

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Haklarında kara para aklama, vergi kaçırma ve örgüt kurma suçları olan Dilan Polat, kısa süre devam ettirdiği sosyal medyadaki mağdur ve sakin içeriklerine yenilerini eklemeye başladı.

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Geçtiğimiz günlerde yapay zeka ile oluşturulan bir çok farklı fotoğrafı paylaşan Dilan Polat, yapay zeka ile tasarlanan kıyafetlerden ikisinin aynısını yaptırdı.
Polat, yapay zeka ile oluşturulan fotoğraflardaki pozları vermek için hayvanat bahçesine gitti.

Dilan Polat, takipçilerinden büyük beğeni alacağını düşündüğü pek çok farklı kareyi sayfasından yayınladı.

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