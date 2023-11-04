Dilan Polat ve Engin Polat çifti adliyeye sevk edildi

Emniyetteki sorgusu tamamlanan Dilan ve Engin Polat çifti Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

KAYNAK: DHA
Dilan Polat ve Engin Polat çifti adliyeye sevk edildi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, bu şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyette 40 sayfa soru sorulan Polat çiftiyle birlikte gözaltına alınan toplam 18 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi. Diğer 6 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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