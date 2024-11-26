Dilan Polat ve Engin Polat'a cezaevi yolu göründü! İşte istenen ceza

Sosyal medya fenomeni olarak bilinen Dilan Polat Engin Polat çiftine her ne kadar tahliye edilse de yargılandıkları vergi suçu soruşturması nedeni ile yine cezaevi yolu göründü. Hazırlanan iddianamede Dilan Polat Engin Polat çiftine ait 15 şirketin toplam 510 milyon kamu zararı yarattığı belirlendi. Çiftin 40 yıla kadar hapsi istendi.

VERGİ SUÇU AYRI BİR SORUŞTURMA HALİNDE YÜRÜTÜLÜYORDU

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile birlikte 28 sanığın İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamaları sürerken "vergi kanuna muhalefet" suçunun soruşturması ayrıca yürütülüyordu.

POLATLARIN "VERGİ" SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat Engin Polat hakkında yürüttüğü "vergi kanuna muhalefet" soruşturmasını tamamladı. Soruşturma kapsamında Polatlara ait 7 şirkette toplam 510 milyon kamu zararı belirlendi. Ayrıca hazırlanan iddianamede, Dilan Polat, Engin Polat, babası Sezgin Polat, kardeşi Kürşat Polat, mali müşavir Ahmet Gün ve internet fenomeni Tolunay Topal şirket yetkilisi olarak yer aldı.

"ŞAHSİ KREDİ KARTIM BİLE YOK"

Şüpheli Dilan Polat'ın soruşturma kapsamında alınan ifadesinde Limited şirket ve anonim şirketin ne demek olduğunu bile bilmediğini, vergi borcunun olduğu zaman nereye ödendiğini dahi bilmediğini, internet bankacılığı kullanmayı bilmediğini, paraya ihtiyacı olduğunda Engin Polat'tan para istediğini, çok tehdit aldıkları için yanlarında korumalar olduğunu, ödemeleri de onların yaptığını, şahsı adına kredi kartı dahi olmadığını ve devlete borçları varsa ödemeye hazır olduklarını söylediği öğrenildi.

"KAYIT DIŞI İŞLEM İMKANSIZ" DEMİŞTİ

Şüpheli Engin Polat ise ticaretlerinin gerçek olduğunu söyleyerek ancak belki birkaç faturanın gözden kaçarak kesilmemiş olabileceğini söyledi. Engin Polat aylık cirolarının 10 milyon lirayı bulduğunu, ciroya göre de giderlerinin arttığını, şirketlerde kullandıkları ürünlerin bazılarını fason firmalardan satın aldıklarını, faturalarını da kestiklerini, faturasız veya kayıt dışı işlem yapmalarının imkansız olduğunu ifadesinde belirtti.

ENGİN'E 40 YIL, DİLAN'A 16 YIL HAPİS TALEBİ

Şüpheli Dilan Polat'ın 2 şirkette yetkili olduğu tespit edildiğinden "vergi usul kanununa muhalefet-sahte fatura düzenleme ve kullanma" suçundan 16 yıla kadar, şüpheli Engin Polat'ın ise 5 şirkette yetkili olduğundan aynı suçtan 40 yıla kadar hapsi istendi.

Ayrıca şüpheli Sezgin Polat'ın aynı suçtan 32 yıla kadar, şüpheli Ahmet Gün'ün 40 yıla kadar, şüpheliler Kürşat Polat' ve Tolunay Topa hakkında ise 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bu kapsamda Polatlar soruşturmasında toplam 15 şirkete 15 ayrı dava açılarak toplam 20 şüpheli hakkında farklı miktarlarda "vergi kanununa muhalefet" suçundan ceza talep edildi. Savcılık tarafından Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamenin mahkemece kabulünün ardından sanıkların yargılanmasına başlanacak.